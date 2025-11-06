Language
    राहुल ने जिसे बताया हरियाणा की वोटर, वो निकली ब्राजील की इंफ्लूयंसर; कांग्रेस नेता के आरोपों को नकारा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक महिला को हरियाणा की वोटर बताकर वोट चोरी का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि वह महिला ब्राजील की इंफ्लूयंसर है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस नेता के आरोपों को नकारा जा रहा है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

    लारिसा नेरी का जवाब। (X- @INCIndia)


    जागरण न्यूज, नई दिल्ली। राहुल गांधी की जुबानी हरियाणा के चुनाव में मतदान करने वाली ब्राजील की एक युवती की जो कहानी सुनाई गई थी, वह महज एक दिन बाद ही गलत साबित हो गई।

    दुनिया के सामने आकर इस महिला ने इंटरनेट पर खुद अपनी पहचान बताई और अचरज से इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह भारत की राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अब तक कभी भारत गई भी नहीं है। अब इंटरनेट पर हर तरफ उसकी पहचान और उसकी वीडियो प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा हो रही है।

    लारिसा नेरी के रूप में हुई विदेशी महिला की पहचान

    हरियाणा चुनाव से संबंधित ताजा आरोपों के बाद वायरल 'ब्राजीली मॉडल' वास्तव में एक इंफ्लूयंसर और हेयरड्रेसर है जिसने आठ साल पहले माडलिंग के लिए फोटो खिंचवाई थी। तब उसे यह नहीं पता था कि यह फोटो दुनिया भर में वायरल होगी और विवाद का केंद्र बनेगी। विदेशी महिला की पहचान लारिसा नेरी के रूप में हुई है।

    राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी फोटो

    वीडियो में वह स्पष्ट करती है कि राहुल गांधी की बुधवार की एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान साझा की गई उनकी फोटो कई साल पहले खींची गई थी।

    यह क्या पागलपन है! हम किस दुनिया में जी रहे हैं- लारिसा नेरी

    खूबसूरत लारिसा नेरी ने पुर्तगाली भाषा में एक्स पर वीडियो साझा करके बताया, ''दोस्तों, वे मेरी पुरानी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तब 18 या 20 साल की थी। मुझे नहीं पता कि यह चुनाव है या वोटिंग के बारे में कुछ.. और भारत में। आह! वे मुझे भारतीय के रूप में दिखा रहे हैं ताकि लोगों को धोखा दे सकें। यह क्या पागलपन है! हम किस दुनिया में जी रहे हैं?''

    उन्होंने बताया कि उनकी फोटो वायरल होने के बाद मीडिया उनसे संपर्क कर रही है। एक रिपोर्टर ने सैलून में मुझे फोन किया। सैलून जाने के बारे में, मेरी नौकरी के बारे में पूछा.. मुझसे इंटरव्यू के लिए बात करना चाहता था, मैंने जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने इंस्टाग्राम पर भी काल किया।

    राहुल गांधी ने लगाए वोट चोरी के आरोप

    पीटीआई के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में वोटों की चोरी के कई आरोप लगाते हुए ब्राजील की युवती की फोटो दिखाई और दावा किया था कि हरियाणा की मतदाता सूची में इसकी फोटो कई बार नजर आई और इसने चुनाव में अलग-अलग नामों जैसे ''सीमा, स्वीटी और सरस्वती'' से वोट दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इसे हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में 10 बूथों पर 22 बार इस्तेमाल किया गया।

