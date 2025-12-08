'प्रियंका का भाषण सुनो...', वंदे मातरम पर चर्चा के बीच राहुल गांधी का चार शब्दों में जवाब

माफी मांगे पीएम मोदी: कांग्रेस

हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि रवींद्रनाथ टैगोर के कहने पर यह फैसला लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों के लिए पीएम मोदी से माफी की मांग की है। पार्टी के अनुसार, पीएम मोदी ने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

पहले भी छिड़ी तकरार

बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भी राष्ट्रीय गीत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया था। राज्यसभा सचिवालय ने सभी सांसदों से अपील की थी कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में न करें, जिससे संसद की मर्यादा बनी रहे। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA पर राष्ट्रीय चिह्नों को लेकर असहज होने का आरोप लगाया था।