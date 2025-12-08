'आप बंकिम दा नहीं बोल सकते...', वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान PM मोदी को TMC सांसद ने टोका; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत हुई। यह चर्चा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है। जब लोकसभा में पीएम मोदी अपनी बात रख रहे थे, तभी टीएमसी सांसद ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने उनसे मजाक भी किया।

दरअसल पीएम मोदी लोकसभा में वंदे मातरम के महत्व पर बात कर रहे थे। इस दौरान वह वंदे मातरम लिखने वाले मशहूर बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी को 'बंकिम दा' कहकर संबोधित कर रहे थे। लेकिन वहीं विपक्ष में बैठे टीएमसी सांसद सौगत रॉय को यह पसंद नहीं आ रहा था। इस कारण उन्होंने पीएम मोदी को टोक दिया।

'आपको बंकिम बाबू कहना चाहिए।' सौगत रॉय ने पीएम से कहा, 'आप बंकिम दा कह रहे हैं। आपको बंकिम बाबू कहना चाहिए।' इस पर पीएम ने तुरंत जवाब दिया, 'धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं बंकिम बाबू कहूंगा।' इसके बाद पीएम ने सौगत रॉय से मजाकिया लहजे में कहा, 'मैं आपको दादा कह सकता हूं ना, या आपको इस पर भी आपत्ति है?'

'दा' दरअसल 'दादा' का संक्षिप्त रूप है, जिसका मतलब भाई होता है। इसका इस्तेमाल बंगाली लोग भाइयों, दोस्तों और जान-पहचान वालों को संबोधित करने के लिए करते हैं। तृणमूल सांसद को आपत्ति थी कि सांस्कृतिक व्यक्ति के लिए 'दा' शब्द का इस्तेमाल करना सम्मानजनक नहीं है। इस कारण उन्होंने पीएम मोदी को टोक दिया।