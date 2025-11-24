बिहार के बाद बंगाल में गरमाया SIR का मुद्दा, राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ा सियासी संग्राम छिड़ा था। राजनीतिक पारा इस कदर चढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। मगर, चुनाव की नतीजे आते ही बिहार में SIR का मुद्दा रातोंरात गायब हो गया। वहीं, अब SIR की यह बयार पड़ोसी राज्य बंगाल तक पहुंच गई है।

बिहार में SIR सफल होने के बाद चुनाव आयोग ने देश के 11 राज्यों में जोर-शोर से यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। वहीं, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण SIR एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है।

राहुल गांधी ने SIR पर क्या कहा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ सरकार के घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "SIR के कारण पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई है और इसका परिणाम क्या है? 3 हफ्ते में 16 BLO की जान चली गई, जिसकी वजह हार्ट अटैक, सुसाइड और तनाव है। इसके बावजूद SIR से कोई सुधार नहीं हो रहा है। यह सिर्फ एक अत्याचार है।"