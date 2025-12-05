साये की तरह पुतिन के साथ रहता है 'सिलोविकी सर्किल', इनके बिना रूस में पत्ता भी नहीं हिलता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आए हैं। पुतिन दुनिया में कुछ चुनिंदा देशों का ही दौरा करते हैं, जिनमें से भारत भी एक है। वैसे तो पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन के हर फैसले के पीछे कौन होता है? इसका जवाब है 'सिलोविकी सर्किल'

पुतिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने से लेकर रूस के हर बड़े फैसले का दारोमदार 'सिलोविकी सर्किल' पर है। पुतिन हमेशा 'सिलोविकी सर्किल' से घिरे रहते हैं और उनके रहते हुए कोई परिंदा भी पुतिन के आसपास नहीं भटक सकता है।

'सिलोविकी सर्किल' क्या है? 'सिलोविकी सर्किल' पुतिन के सबसे करीबी 7 लोगों का गुट है। इस लिस्ट में खुफिया एजेंट से लेकर पुतिन के कई विश्वासपात्र सहयोगी शामिल हैं। पुतिन के कठोर कदम और बड़े फैसलों के पीछे भी 'सिलोविकी सर्किल' का ही दिमाग होता है। यह सर्किल हमेशा पुतिन के साथ रहता है और पुतिन हर फैसले से पहले 'सिलोविकी सर्किल' की राय लेना नहीं भूलते हैं।