Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Putin India Visit: चाणक्य सुइट में ठहरेंगे राष्ट्रपति पुतिन, क्यों है ये इतना खास, कितना है किराया? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान, वे दिल्ली के ITC मौर्य होटल के चाणक्य सुइट में ठहरेंगे। यह सुइट अपनी भव्यता, सुरक्षा और शानदा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर। (रॉयटर्स) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं। इस दो दिवसीय दौरे के दौरान उनके रहने का इंतजाम आईटीसी मौर्य होटल में किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन करीब शाम 6.30 बजे दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। उससे पहले ही एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होटल की कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी कमरे बुक हैं, कॉरिडोर में बैरिकेडिंग कर दी गई है और एंट्री गेट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत और रूस की कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे होटल में ग्रिड, एंट्री कंट्रोल और क्विक एक्शन फोर्स तैनात किया है, जिससे कि इस यात्रा को सुचारू रूप से की जा सके।

    ITC MAURYA ITC

    आईटीसी मौर्य होटल (आईटीसी)

    चाणक्य सुइट में ठहरेंगे राष्ट्रपति पुतिन

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आईटीसी मौर्य होटल के सबसे भव्य सुइट, चाणक्य सुइट में ठहरेंगे। पिछले कुछ सालों में इस सुइट ने कई विदेशी नेताओं की मेजबानी की है। विरासत और विलासिता को खुद में समेटे हुए 4,600 वर्ग फीट में बने हुए इस सुइट का किराया 8 से 10 लाख रुपए प्रति दिन बताया जाता है।

    Chanakya Suite ITC

    चाणक्य सुइट (आईसीटी)

    चाणक्य सुइट की आंतरिक साज-सज्जा की बात करें तो इसमें हर ओर भव्यता नजर आती है। रेशमी पैनल वाली दीवारें, गहरे रंग की लकड़ी के फर्श और तैयब मेहता की कलाकृतियां और अर्थशास्त्र से प्रेरित चित्र सहित अमूल्य कलाकृतियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं।

    ITC

    आलीशान कमरे और सुंदर साजवट (आईसीटी)

    चाणक्य सुइट में मिलने वाली सुविधाएं

    • वॉक-इन क्लोस्ट के साथ मास्टर बेडरूम
    • पर्सनल स्टीम रूम
    • जिम
    • बड़ा रिसेप्शन और लिविंग एरिया
    • भव्य और आलीशान डाइनिंग हॉल
    • गेस्ट रूम, स्टडी रूम और ऑफिस स्पेस
    • दीवारों पर हाथ की नक्काशी

    ITC (1)

    भव्य और आलीशान डाइनिंग हॉल (आईटीसी)

    इस सुइट को प्राचीन भारतीय शाही वैभव और आधुनिकता के मिश्रण के रूप में तैयार और डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्राध्यक्षों को एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जो शाही और निजी दोनों का अहसास कराए।

    इसे भी पढ़ें: Putin India Visit: 2021 की अधूरी डील अब होगी पूरी? ट्रंप के टैरिफ के बीच मोदी-पुतिन की प्राइवेट मीटिंग

     