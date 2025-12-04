Putin India Visit: चाणक्य सुइट में ठहरेंगे राष्ट्रपति पुतिन, क्यों है ये इतना खास, कितना है किराया? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं। इस दो दिवसीय दौरे के दौरान उनके रहने का इंतजाम आईटीसी मौर्य होटल में किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन करीब शाम 6.30 बजे दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। उससे पहले ही एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

होटल की कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी कमरे बुक हैं, कॉरिडोर में बैरिकेडिंग कर दी गई है और एंट्री गेट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत और रूस की कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे होटल में ग्रिड, एंट्री कंट्रोल और क्विक एक्शन फोर्स तैनात किया है, जिससे कि इस यात्रा को सुचारू रूप से की जा सके।

आईटीसी मौर्य होटल (आईटीसी) चाणक्य सुइट में ठहरेंगे राष्ट्रपति पुतिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आईटीसी मौर्य होटल के सबसे भव्य सुइट, चाणक्य सुइट में ठहरेंगे। पिछले कुछ सालों में इस सुइट ने कई विदेशी नेताओं की मेजबानी की है। विरासत और विलासिता को खुद में समेटे हुए 4,600 वर्ग फीट में बने हुए इस सुइट का किराया 8 से 10 लाख रुपए प्रति दिन बताया जाता है।

चाणक्य सुइट (आईसीटी) चाणक्य सुइट की आंतरिक साज-सज्जा की बात करें तो इसमें हर ओर भव्यता नजर आती है। रेशमी पैनल वाली दीवारें, गहरे रंग की लकड़ी के फर्श और तैयब मेहता की कलाकृतियां और अर्थशास्त्र से प्रेरित चित्र सहित अमूल्य कलाकृतियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं।