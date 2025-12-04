Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Putin India Visit: गले लगाया, हाथ मिलाया, पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन का ऐसे किया स्वागत; मुलाकात की 10 तस्वीरें

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर और हाथ मि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्त पुतिन का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम ने रूसी राष्ट्रपति को पहले गले लगाया और फिर हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की कैमिस्ट्री देखने को मिली। भारत पहुंचने से पहले पुतिन ने कहा था कि मैं दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हूं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 प्वाइंट में समझिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा

    राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम करीब 6:35 बजे दिल्ली पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर उन्हें गले लगाकर रिसीव किया, जिसके बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर की कार में एयरपोर्ट से निकले। पीएम उन्हें प्राइवेट डिनर पर होस्ट करेंगे।

    modi putin 10 ani

    शुक्रवार यानी कल राष्ट्रपति भवन में पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम होगा और उसके बाद हैदराबाद हाउस में वर्किंग लंच होगा, जो भारत के सबसे ऊंचे लेवल के बाइलेटरल एंगेजमेंट के लिए ट्रेडिशनल जगह है। प्रेसिडेंट पुतिन सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे।

    modi putin 7 ani

    रूसी प्रेसिडेंट बाद में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में रखे गए स्टेट बैंक्वेट में शामिल होने से पहले, रूसी स्टेट ब्रॉडकास्टर के एक नए इंडिया-बेस्ड चैनल का उद्घाटन करेंगे। उनके शुक्रवार रात करीब 9 बजे भारत से निकलने की उम्मीद है।

    modi putin 1 ani

    सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रेसिडेंट पुतिन बिजनेस करने वालों के एक बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और भारत को उम्मीद है कि इससे उसके सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक के साथ ट्रेड डेफिसिट में सुधार होगा।

    modi putin 2 ani

    दोनों तरफ के अधिकारियों ने कहा है कि समिट तीन जरूरी टॉपिक पर फोकस करेगी, डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि शिपिंग, हेल्थकेयर, फर्टिलाइजर और कनेक्टिविटी के फील्ड में कई एग्रीमेंट और MoU होने की उम्मीद है।

    modi putin 3 ani

    गुरुवार को, समिट से पहले, दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने बड़े लेवल पर बातचीत की, जिसमें भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्स्ट्रा बैच खरीदने का प्लान और यूक्रेन युद्ध की वजह से मिलिट्री हार्डवेयर की पेंडिंग डिलीवरी शामिल थी।

    modi putin 4 ani

    S-400 सिस्टम, जो भारत को 2018 में साइन हुई USD 5 बिलियन की डील के तहत मिलना शुरू हुआ था, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई थी।

    modi putin 5 ani

    क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा है कि रूस Su-57 पांचवीं जेनरेशन के फाइटर जेट सप्लाई करने की संभावना बढ़ा सकता है। यह एक ऐसा ऑफर है जिससे मॉस्को सीधे पश्चिमी देशों के साथ मुकाबले में आ जाएगा, जिसमें राफेल, F-21, F/A-18 और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं।

    modi putin 6 ani

    भारत डिस्काउंट पर मिलने वाले रूसी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना हुआ है। लेकिन हाल ही में दो बड़े रूसी तेल प्रोड्यूसर्स पर US के बैन की वजह से भारत की खरीद में काफी कमी आई है।

    modi putin 9 ani

    रूसी राष्ट्रपति के दौरे से पहले, दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल और नई दिल्ली जिलों में 5,000 से ज्यादा लोगों को तैनात किया है, जिसमें SWAT टीम, एंटी-टेरर स्क्वॉड, ऊंची जगहों पर स्नाइपर, क्विक-रिएक्शन टीम, एंटी-ड्रोन मैकेनिज्म, हाई-डेफिनिशन CCTV ग्रिड और टेक्निकल सर्विलांस सिस्टम के साथ लेयर्ड सिक्योरिटी शामिल है।

    इसे भी पढ़ें: Putin India Visit: चाणक्य सुइट में ठहरेंगे राष्ट्रपति पुतिन, क्यों है ये इतना खास, कितना है किराया? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

     

     