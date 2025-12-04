पुतिन का 23 साल पुराना इंटरव्यू, पाकिस्तान-तालिबान और लादेन पर की थी भविष्यवाणी; फिर सुर्खियों में आई ये चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साल 2002 में दिया गया एक इंटरव्यू आज की परिस्थितियों में हैरान कर देने वाला लगता है। उस समय पुतिन ने इराक के हथियारों से लेकर पाकिस्तान की भूमिका और ओसामा बिन लादेन तक, कई संवेदनशील मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी थी। उनके कई बयान आज की घटनाओं से मेल खाते दिखाई देते हैं। 2002 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया था। दावा यह था कि सद्दाम हुसैन विनाश के हथियार यानी WMD छिपा रहे थे। इसी मुद्दे पर NDTV ने पुतिन का इंटरव्यू लिया था, जिसमें जब पूछा कि क्या अमेरिका की कार्रवाई किसी तरह का दबदबा दिखाने वाली थी, तो पुतिन ने संतुलित जवाब दिया।उन्होंने कहा कि रूस भी मानता है कि दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इराक के पास ऐसे खतरनाक हथियार न हों।

पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी हुई सच पुतिन ने कहा कि दुनिया में सिर्फ इराक ही चिंता का कारण नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान में मौजूद हथियारों की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है।पुतिन के मुताबिक यह जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, वे किस हालत में हैं और भविष्य में उनका क्या होगा।यह बात तब और महत्वपूर्ण हो गई जब दो साल बाद 2004 में, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक एक्यू खान ने वैश्विक स्तर पर परमाणु तकनीक फैलाने की बात कबूल कर ली।

लादेन, तालिबान और पाकिस्तान की भूमिका इंटरव्यू में NDTV ने पुतिन से पूछा कि क्या ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हो सकता है?इस पर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के तालिबान को समर्थन देने की भूमिका जगजाहिर है और ओसामा तालिबान सिस्टम का ही एक हिस्सा था।करीब नौ साल बाद 2011 मेंअमेरिकी नेवी SEALs ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ही ओसामा को मार गिराया, जिससे पुतिन की आशंका सही साबित हुई।