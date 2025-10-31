पुष्कर मेले का आनंद उठाने पहुंचे देसी विदेशी पर्यटक, सैंड आर्ट ने मोह लिया लोगों का मन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीर्थराज पुष्कर का धार्मिक मेला कार्तिक एकादशी स्नान के साथ 2 नवंबर को शुरू होगा तथा समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा महास्नान एवं मेला मैदान में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच आंवला नवमी के मौके पर पुष्कर सरोवर में शुक्रवार को हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आंवला पेड़ पूजन कर दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग का प्रारंभ हुआ था।

देसी विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले का आनंद उठाने पहुंचे इधर, पुष्कर मेले में रौनक परवान चढ़ने लगी है। हजारों श्रद्धालु और देसी विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले का आनन्द उठाने पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले में पर्यटकों के साथ फोटोग्राफरों की बड़ी भीड़ उमड़ी है। देसी विदेशी फोटो ग्राफर पुष्कर मेला 2025 को अपने अपने अलग नजरिए से कैमरे में कैद करते दिखाई दे रहे हैं।

पशुओं के मोहक अंदाज, रेतीले धोरों में खाना पकाते ग्रामीणों के दृश्य, सनसेट के समय ऊंट वंश का रेतीले धोरों में विचरण, देसी महिलाओं की मेला मैदान में लगे पंडालों से खरीदारी, झूलों की सैर, पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान व पूजा अर्चना को कैमरे में कैद किया जा रहा है।

बाजारों में सुबह से रात तक रौनक पुष्कर मेले के बाजारों की रौनक सुबह से लेकर देर रात तक बनी हुई है। इस दौरान मंदिरों में होने वाली आरती के समय बजने वाली घंटियों और नगाड़े समूचे वातावरण को अलग ही आध्यात्मिक बना रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से मेला मैदान में प्रति दिन शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मौसम की ठंडक ने थोड़ा असर डाला है किंतु फिर भी सैलानी उसका आनंद ले रहे हैं।

अब तक पुष्कर पशु मेले में 5 हजार 914 विविध वंश के पशुओं की आवक हुई है। इनमें सर्वाधिक 4331 अश्व शामिल हैं, इसके अलावा 1546 ऊंट वंश के आए हैं। मेले में 15 भैंसे, 20 गौवंश तथा भेड़ बकरियां शामिल हैं। मेला अधिकारी डॉ सुनील घीया ने बताया कि सफेद चिट्ठी के अनुसार अभी तक अब तक ऊंट वंश के 64, अश्ववंश के 113 व 1 गोवंश का क्रय-विक्रय हुआ है।