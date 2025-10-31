गोमती नदी पर बनेगा दो लेन का नया पुल, अयोध्या समेत यूपी के इन 3 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। गोमती नदी के गोलाघाट पर 3763.10 लाख रुपये की लागत से दो लेन का नया पुल बनाया जाएगा। शुक्रवार को शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने फीता काटकर और शिलापट का अनावरण करते हुए निर्माण कार्य का मंत्रोच्चारण के बीच शुभारंभ किया।

नया पुल बनने से अयोध्या-प्रयागराज और लखनऊ आवागमन करने वाले यात्रियों को जाम से छुटकारा मिलेगा। नया पुल पुराने पुल के निकट बनाया जाएगा। विधायक ने कहा कि नए पुल के बनने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में नए संभावनाओं का द्वार खुलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जिला निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।