कतर में जेल में कैद हैं पूर्व नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, बहन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार
कतर की जेल में पिछले दो वर्षों से कैद पूर्व नौसेना अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी (65) की बहन डाक्टर मीतूभार्गव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनको छुड़ान ...और पढ़ें
आइएएनएस, नई दिल्ली। कतर की जेल में पिछले दो वर्षों से कैद पूर्व नौसेना अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी (65) की बहन डाक्टर मीतू भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनको छुड़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से भी मामले में हस्तक्षेप की अपील की है।
बता दें कि ग्वालियर के रहनेवाले पूर्णेंदु आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों के साथ कतर के अमीर की तरफ से दिसंबर 2023 में माफी दिए जाने के बावजूद जेल में बंद हैं। फरवरी 2024 में सात अधिकारी भारत लौट आए थे, जबकि पूर्णेंदु को दोहा जेल से नहीं छोड़ा गया था।
बताया गया कि उनके नियोक्ता 'दहरा ग्लोबल टेक्नोलाजीज' में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े यात्रा प्रतिबंध के कारण तिवारी को वहीं रोक लिया गया था।
इससे उनकी सेहत और भारत के कूटनीतिक प्रयासों को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। अगस्त 2022 में पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कतर में एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
