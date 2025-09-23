Language
    दिल्ली से पंजाब के इस शहर तक चलेगी वंदे भारत, नवरात्र में रेलवे ने कर दिया बड़ा एलान

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    रेल मंत्रालय ने पंजाब को नवरात्र में दो सौगातें दी हैं। दिल्ली से फिरोजपुर कैंट के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का प्रस्ताव है जो हफ़्ते में छह दिन चलेगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा 443 करोड़ रुपये की लागत से राजपुरा-मोहाली रेल लाइन भी बनेगी जिससे चंडीगढ़ से सीधा संपर्क होगा और यात्रा का समय कम होगा।

    पंजाब के 30 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नवरात्र के दौरान पंजाब को रेलवे की ओर से दो बड़ी सौगातें मिली हैं। दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही 443 करोड़ रुपये की लागत से 18 किलोमीटर लंबी नई राजपुरा-मोहाली रेल लाइन बनाने की भी तैयारी है।

    रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि इन परियोजनाओं से पंजाब के मालवा क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग पूरी होगी और चंडीगढ़ से सीधा संपर्क स्थापित होगा। अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पंजाब के 30 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। नई वंदे भारत ट्रेन और राजपुरा-मोहाली रेल लाइन के जरिए पंजाब में संपर्कता और निवेश को गति मिलेगी।

    सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन

    इससे न केवल यात्रियों की आसानी होगी बल्कि राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी। रेलमंत्री ने बताया कि दोनों प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़कर छह दिन चलेगी। रास्ते में सात स्टेशनों, फरीदकोट, बटिंडा (पश्चिम), धुरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत पर रुकेगी।

    यह ट्रेन 486 किलोमीटर की दूरी छह घंटे 40 मिनट में तय करेगी। ट्रेन फिरोजपुर कैंट से सुबह सात बजकर 55 मिनट पर खुलेगी और दोपहर दो बजकर 35 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह दिल्ली से शाम चार बजे रवाना होकर रात 10 बजकर 35 मिनट पर फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। राजपुरा-मोहाली रेल लाइन के बारे में वैष्णव ने बताया कि इस लाइन से यात्रा के समय में 66 किलोमीटर की कमी आएगी और मौजूदा राजपुरा-अंबाला मार्ग पर दबाव घटेगा।

    पंजाब में रेलवे निवेश में आई तेजी का दिया ब्योरा

    इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी बल्कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। परियोजना के पूरे होने पर पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और एसएएस नगर (मोहाली) जिलों को सीधे लाभ मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी सरल हो जाएगी। मंत्री ने पंजाब में रेलवे निवेश में आई तेजी का भी ब्योरा दिया। बताया कि 2009-14 के दौरान यह निवेश मात्र 225 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 5,421 करोड़ तक पहुंच गया है। इस दौरान राज्य में कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली और कई पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया।

    रेलमंत्री ने यह भी बताया कि 2014 के बाद से पंजाब में नौ महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें नंगल डैम-दौलतपुर चौक नई लाइन, जाखल-मानसा लाइन, अंबाला-चंडीगढ़ लाइन और जालंधर-जम्मू तवी लाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। सात अन्य परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनमें नंगल डैम-तलवाड़ा नई लाइन और भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन प्रमुख हैं।

