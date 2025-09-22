'पंजाब के लोगों के साथ अन्याय...', बाढ़ का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने PM मोदी से की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब में आई बाढ़ ने पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा दिया था। नदियां पूरे उफान पर थीं, सड़कें तालाब बन गईं और बाढ़ के बहाव में कई लोगों के सिर पर से छत भी छिन गई। पंजाब में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई, जिसका मंजर पूरे देश ने देखा। हालांकि, अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब की बाढ़ पर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि यह पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है।

राहुल गांधी ने आगे कहा-

लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे - उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से एक और राहत पैकेज जारी करने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा, "मैं पीएम मोदी से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी किया जाए।"

पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग ₹20,000 करोड़ का नुक़सान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब… pic.twitter.com/XxydwcHKYG — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2025

पंजाब बाढ़ का वीडियो शेयर किया

राहुल गांधी ने अपनी इस पोस्ट में पंजाब का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें डराने वाला मंजर देखा जा सकता है। हजारों किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, कई लोगों के घर उजड़ गए। इस वीडियो में राहुल गांधी के पंजाब दौरे की भी झलक देखी जा सकती है।