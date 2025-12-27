अवैध शराब की तलाशी के दौरान पुलिस को मिली नोटों से भरी अलमारी, गड्डियां गिनने के लिए मंगाई मशीन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने जब छापेमारी की, तो नोटों से भरी अलमारी देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। अलमारी में नोटों की इतनी सारी गड्डिया थीं कि गिनते-गिनते पुलिस की भी सांसें फूल गईं और आखिर में पुलिस को नोट गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी।
यह मामला पुणे के कोंढवा स्थित काकड़े वस्ती का है। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग भी अलर्ट हो गया है। पुलिस ने यहां से 2 लाख की शराब के अलावा 1.41 लाख रुपये भी जब्त किए हैं।
70 लीटर शराब मिली
दरअसल कोंढवा पुलिस को मुखबिरी के आधार पर पता चला कि काकड़े वस्ती में एक घर पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की, तो घर से व्हिस्की, रम समेत 70 लीटर शराब बरामद हुई।
वहीं, जब छानबीत करते हुए पुलिस घर के बेडरूम में पहुंची, तो तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ अलमारी लगी। इस अलमारी के सभी खानों में नोटों की गड्डियां रखी थीं, जिसे देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब पुलिस ने नोट गिनने शुरू किए, तो कीमत लाखों में पहुंच गई।
महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा इलाके में अवैध शराब व्यापार के ख़िलाफ़ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान एक करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। साथ ही 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। #Pune #रेड #Maharashtra #maharashtranews pic.twitter.com/8Onr3hiJYq— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) December 26, 2025
3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की है। आरोपियों की पहचान अमर कौर, दिलदार सिंह और देवश्री जुन्नी सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को अवैध शराब के काले धंधे का पूरा नेटवर्क पता लगाने की कोशिश कर रही है।
ऑपरेशन क्लीन
बता दें कि पुलिस ने ड्रग्स और नशे के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू किया है। इससे पहले पुणे पुलिस ने 3.45 करोड़ रुपये के ड्रग्स बरामद किए थे।
