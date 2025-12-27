अवैध शराब की तलाशी के दौरान पुलिस को मिली नोटों से भरी अलमारी, गड्डियां गिनने के लिए मंगाई मशीन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने जब छापेमारी की, तो नोटों से भरी अलमारी देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। अलमारी में नोटों की इतनी सारी गड्डिया थीं कि गिनते-गिनते पुलिस की भी सांसें फूल गईं और आखिर में पुलिस को नोट गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी।

यह मामला पुणे के कोंढवा स्थित काकड़े वस्ती का है। मामला सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग भी अलर्ट हो गया है। पुलिस ने यहां से 2 लाख की शराब के अलावा 1.41 लाख रुपये भी जब्त किए हैं।

70 लीटर शराब मिली दरअसल कोंढवा पुलिस को मुखबिरी के आधार पर पता चला कि काकड़े वस्ती में एक घर पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की, तो घर से व्हिस्की, रम समेत 70 लीटर शराब बरामद हुई।