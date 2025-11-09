पत्नी की हत्या कर फिल्म ‘दृश्यम’ की तरह कहानी रचता रहा पति, पुलिस ने खोला राज; पुणे में सनसनीखेज वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे गायब करने की कोशिश की और फिर खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी की तलाश करने का नाटक करता रहा। उसकी पूरी योजना फिल्म ‘दृश्यम’ से प्रेरित थी।

पत्नी को गोदाम ले जाकर हत्या आरोपी का नाम समीर जाधव है और उसकी पत्नी अंजलि जाधव एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं। दोनों की शादी 2017 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं, जो तीसरी और पांचवीं कक्षा में पढ़ते हैं। 26 अक्टूबर को समीर अपनी पत्नी को यह कहकर एक किराए के गोदाम में ले गया कि वह उसे नया गोडाउन दिखाना चाहता है। वहां पहुंचकर उसने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने की कोशिश की।

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की घटना के समय बच्चे दिवाली की छुट्टियों पर गांव गए हुए थे। पहले पुलिस को लगा कि समीर ने पत्नी को शक के कारण मारा, लेकिन जांच में सामने आया कि समीर खुद एक दूसरी महिला के साथ रिश्ते में था। उसने पत्नी के फोन से अपने ही एक दोस्त को प्रेम भरा संदेश भेजा और खुद ही उसका जवाब देकर झूठा अफेयर दिखाने की कोशिश की।

हत्या के बाद समीर पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी के लापता होने की शिकायत करता रहा। वह हर दिन पुलिस से पूछता कि उसकी गुमशुदा पत्नी मिली या नहीं और जांच कहां तक पहुंची। उसका यह ओवर-एक्टिंग जैसा व्यवहार पुलिस के शक की वजह बना।