महाराष्ट्र: नंदुरबार में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी स्कूल बस; 2 मासूमों की मौत; कई घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में मंगलवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई। इस घटना दो बच्चों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब बच्चे दीवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल लौट रहे थे।

अधिकारियों के मुताबिक, बस की सीटिंग क्षमता 30 थी लेकिन बस में 56 छात्र बैठे थे। हादसा देवगई घाट क्षेत्र के पास अमलीबारी में हुआ, जहां बस अचानक नियंत्रण खोकर 80-100 फीट नीचे घाटी में गिर गई। यह बस मेहुनबारे, चालीसगांव के एक आश्रम स्कूल की थी और आदिवासी छात्रों को लेकर लौट रही थी।

दो छात्रों की मौत हादसे के बाद सबसे पहले पास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को ढलान से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। इस दुर्घटना में 7 साल के एक बच्चे और 13 साल की एक लड़की की मौत हो गई। दो छात्रों की हालत गंभीर है और उन्हें ICU में रखा गया है। 17 गंभीर रूप से घायल बच्चों को नंदुरबार जिला सिविल अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य बच्चों का इलाज अक्कलकुवा ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है।