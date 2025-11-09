महाराष्ट्र: नंदुरबार में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी स्कूल बस; 2 मासूमों की मौत; कई घायल
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूल बस खाई में गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई और 50 से अधिक छात्र घायल हो गए। बस में क्षमता से अधिक छात्र सवार थे। दुर्घटना देवगई घाट क्षेत्र के पास हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। प्रशासन घायलों की मदद कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में मंगलवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई। इस घटना दो बच्चों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब बच्चे दीवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल लौट रहे थे।
अधिकारियों के मुताबिक, बस की सीटिंग क्षमता 30 थी लेकिन बस में 56 छात्र बैठे थे। हादसा देवगई घाट क्षेत्र के पास अमलीबारी में हुआ, जहां बस अचानक नियंत्रण खोकर 80-100 फीट नीचे घाटी में गिर गई। यह बस मेहुनबारे, चालीसगांव के एक आश्रम स्कूल की थी और आदिवासी छात्रों को लेकर लौट रही थी।
दो छात्रों की मौत
हादसे के बाद सबसे पहले पास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को ढलान से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। इस दुर्घटना में 7 साल के एक बच्चे और 13 साल की एक लड़की की मौत हो गई। दो छात्रों की हालत गंभीर है और उन्हें ICU में रखा गया है। 17 गंभीर रूप से घायल बच्चों को नंदुरबार जिला सिविल अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य बच्चों का इलाज अक्कलकुवा ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है।
हादसे के बाद बस चालक बस से निकलकर फरार हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। नंदुरबार की जिलाधिकारी डॉ. मिताली सेठी ने कहा कि प्रशासन बच्चों के इलाज में पूरी मदद कर रहा है।
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस यह जांच कर रही है कि ब के पास सही परमिशन थी य नहीं, क्या सुरक्षा नियमों का पालन हुआ और वाहन की हालत कैसी थी? स्कूल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
