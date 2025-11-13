Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुणे में भीषण सड़क हादसा, नवले ब्रिज पर कंटेनर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर; 6 की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नवले ब्रिज पर कंटेनर वाहन ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक वाहन ने कई अन्य वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज पर हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस भीषण टक्कर के बाद दो से तीन भारी वाहनों में आग लग जाने के बाद हादसा और भयानक हो गया। पुणे सिटी पुलिस जोन 3 के डीसीपी संभाजी कदम ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है।

    पुणे से पहले नासिक शहर में भी देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। बुधवार तड़के करीब 2:30 बजे एक SUV का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके पांच दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे दोस्त

    पुलिस के मुताबिक, यह हादसा नासिक के सेंट्रल बस स्टैंड (CBS) इलाके में हुआ, जो शहर के बीचोंबीच है। छह दोस्त नासिक नगर निगम मुख्यालय (राजीव गांधी भवन) से द्वारका इलाके की ओर जा रहे थे। सभी लोग गंगापुर रोड के एक होटल में अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे।

    SUV चला रहे सुदाम सोनवणे ने बताया कि रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर फट गया। इससे वाहन ने डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट पोल और एक पेड़ से टक्कर खाई और कई बार पलट गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    एक की मौत, पांच घायल

    वाहन के मालिक सागर शिंदे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उनके पांच साथी चालक सुदाम सोनवणे, कनिफनाथ मंगलुर, विवेक खालकर, अक्षय गोरटे और साहिल कोरने गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    पुणे में भीषण सड़क हादसा, नवले ब्रिज पर कंटेनर वाहन ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर; 6 की मौत