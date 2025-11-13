पुणे में भीषण सड़क हादसा, नवले ब्रिज पर कंटेनर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर; 6 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक वाहन ने कई अन्य वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज पर हुई।

#WATCH | Maharashtra | At least six people were killed after a container truck lost control and rammed into multiple vehicles near Navale Bridge on the Pune-Bengaluru Highway. Following the collision, 2–3 heavy vehicles caught fire. Rescue operations are underway: DCP Sambhaji… pic.twitter.com/l7W6qFuQLK — ANI (@ANI) November 13, 2025 इस भीषण टक्कर के बाद दो से तीन भारी वाहनों में आग लग जाने के बाद हादसा और भयानक हो गया। पुणे सिटी पुलिस जोन 3 के डीसीपी संभाजी कदम ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है। पुणे से पहले नासिक शहर में भी देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। बुधवार तड़के करीब 2:30 बजे एक SUV का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके पांच दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए।

जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे दोस्त पुलिस के मुताबिक, यह हादसा नासिक के सेंट्रल बस स्टैंड (CBS) इलाके में हुआ, जो शहर के बीचोंबीच है। छह दोस्त नासिक नगर निगम मुख्यालय (राजीव गांधी भवन) से द्वारका इलाके की ओर जा रहे थे। सभी लोग गंगापुर रोड के एक होटल में अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे।

SUV चला रहे सुदाम सोनवणे ने बताया कि रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर फट गया। इससे वाहन ने डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट पोल और एक पेड़ से टक्कर खाई और कई बार पलट गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।