पुणे में दर्दनाक हादसा, नशे में कार चला रहे IT कर्मचारी ने वैलेट अटेंडेंट को कुचला; हुआ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के कल्याणी नगर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक घटना हुई। एक बार और रेस्टोरेंट में काम करने वाले 30 वर्षीय पार्किंग अटेंडेंट की मौत उस समय हो गई, जब उसे एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। यह कार एक IT कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी नशे की हालत में चला रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा करीब दोपहर 3 बजे हुआ। पुलिस ने मौके से ही कार चालक को पकड़ लिया। आरोपी का नाम प्रतापसिंह धायगुड़े (50) है, जो धनोरी का रहने वाला है और येरवड़ा स्थित एक IT फर्म में काम करता है। पुलिस के मुताबिक, वह रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही शराब पीकर आया था। उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ससून अस्पताल भेजा गया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई।

रेस्टोरेंट ने शराब परोसने से किया था मना येरवड़ा पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक अंजुम बगवान के अनुसार, रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसकी हालत देखकर उसे शराब देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर वह बाहर आया और कार चलाने लगा।

बगवान ने बताया कि धायगुड़े ने कार रिवर्स ली, फिर दाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह संतुलन खो बैठा। उसने पहले पार्किंग अटेंडेंट को टक्कर मारी और फिर कार दीवार से जा टकराई। आरोपी की VW Jetta कार जब्त कर ली गई है। मृतक पार्किंग अटेंडेंट की पहचान सत्येन्द्र मंडल के रूप में हुई है। वह वाडगांव शेरी में रहता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला था।

रेस्टोरेंट ने जताया दुख रेस्टोरेंट की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि वे अपने कर्मचारी सत्येंद्र मंडल की मौत से बेहद दुखी हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे के आसपास एक कार ने सत्येंद्र को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।