पुणे की हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा हादसा, लिफ्ट में फंसने से गई 12 साल के मासूम की जान

पुणे के चारहोली में 12 साल का किशोर हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में फंस गया जिससे उसकी मौत हो गई। शाम करीब 5 बजे अमेय फड़तारे नाम का लड़का लिफ्ट के पास खेल रहा था जब वह लिफ्ट में फंस गया। फायरब्रिगेड ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के चारहोली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक हाउसिंग सोसाइटी में की लिफ्ट में फंसने से 12 साल के लड़के की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम करीब पांच बजे की बताई जा रही है.

फायरब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, उन्हें लिफ्ट में एक बच्चे के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम को मौके पर पहुंची थी. एक अधिकारी ने बताया, "किशोर तीसरी और चौथी मंज़िल के बीच फंस गया था। उसका शरीर का निचला हिस्सा लिफ्ट कार और शाफ्ट की दीवार के बीच दबा हुआ था।"

कैसे हुआ हादसा? घटना शाम करीब 5 बजे हुई जब अमेय फड़तारे नाम का एक किशोर लिफ्ट के पास खेल रहा था इस बीच वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाता है. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन केबिन नीचे की ओर खिसकने लगा। जिससे वह तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।

फायरब्रिगेड कर्मियों ने बच्चे को निकला बाहर रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'फायरब्रिगेड कर्मियों ने सबसे पहले लिफ्ट के कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद लिफ्ट को नीचे उतार बच्चे को बहार निकाला। उन्होंने बताया कि किशोर को लिस्ट से निकालने के तुरंत बाद अस्पताल रवाना कर दिया गया. जहां इलाजके दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.