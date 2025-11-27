पुडुचेरी के इंजीनियरिंग कॉलेज से चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में 7 स्टूडेंट गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुडुचेरी की साइबर अपराध पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क कथित तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर से संचालित होता था। वहीं, जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि यह एक तरीके से साइबर अपराध का केंद्र है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, साइबर अपराधी पुलिस ने पाया कि 90 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े इस रैकेट में छात्र अपने दोस्तों और सहपाठियों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेचते थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये अपराधी कथित तौर पर भारत के रास्ते इस धन को सफेद करते थे इसके बाद धन को दुबई भेज और चीन के नेटवर्क के जरिए इसके क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते थे।

कैसे सामने आया पूरा मामला? बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया, जब दो इंजीनियर छात्रों ने पुलिस से संपर्क किया। दिनेश और जयप्रताप के दो छात्रों के बैंक खाते अचानक फ्रीज कर दिए गए। दोनों छात्रों ने बताया कि उन्होंने अपने अकाउंट डिटेल अपने दोस्त हरीश के साथ साझा किए थे।

पुलिस ने जांच में पाया कि घोटाले की रकम जमा करने के लिए इन खातों का इस्तेमाल डंकी अकाउंट के तौर पर किया जाता रहा है। जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इन खातों से कम से कम 7 करोड़ रुपये निकाले गए।