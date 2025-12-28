Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    6 जनवरी को कोलकाता में वंदे मातरम रैली का नेतृत्व करेंगी पीटी उषा, दो दिवसीय कार्यक्रमों का विशेष आयोजन

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    कोलकाता में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य पीटी उषा 6 जनवरी को कोलकाता मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीटी उषा 6 जनवरी को कोलकाता में वंदे मातरम रैली का करेंगी नेतृत्व (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बंगाल लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) द्वारा आयोजित किए जाने वाले दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत भारत की प्रख्यात एथलीट व राज्यसभा सदस्य पीटी उषा छह जनवरी को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व करेंगी।लोक भवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारी ने एक बयान में बताया कि राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के निर्देशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समन्वय से लोक भवन द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पांच और छह जनवरी को कोलकाता में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई सांस्कृतिक और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्र गीत और उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति सम्मान को रेखांकित किया जाएगा।

    अधिकारी ने बताया कि पांच जनवरी को तीन अलग-अलग स्थानों से रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिनका समापन कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में होगा और वहां एक अखंड ज्योति (शाश्वत लौ) प्रज्वलित की जाएगी। इन रैलियों की शुरुआत उन स्थानों से की जाएगी जो बंकिम चंद्र और राष्ट्र गीत से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं।

    छह जनवरी को अखंड ज्योति को एक रैली के रूप में जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी से विक्टोरिया मेमोरियल हाल तक ले जाया जाएगा, जिसका नेतृत्व पीटी उषा द्वारा किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी की शाम में विक्टोरिया मेमोरियल में एक भव्य व यादगार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बयान में कहा गया कि इसमें कई प्रसिद्ध गायकों- श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, कैलाश खेर, उषा उथुप, पापोन, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति हिस्सा लेंगे और कई भारतीय भाषाओं में वंदे मातरम गाएंगे। साथ ही अन्य गीतों की प्रस्तुतियां देंगे।