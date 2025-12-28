6 जनवरी को कोलकाता में वंदे मातरम रैली का नेतृत्व करेंगी पीटी उषा, दो दिवसीय कार्यक्रमों का विशेष आयोजन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बंगाल लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) द्वारा आयोजित किए जाने वाले दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत भारत की प्रख्यात एथलीट व राज्यसभा सदस्य पीटी उषा छह जनवरी को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व करेंगी।लोक भवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने एक बयान में बताया कि राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के निर्देशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समन्वय से लोक भवन द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पांच और छह जनवरी को कोलकाता में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई सांस्कृतिक और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्र गीत और उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति सम्मान को रेखांकित किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि पांच जनवरी को तीन अलग-अलग स्थानों से रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिनका समापन कोलकाता में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में होगा और वहां एक अखंड ज्योति (शाश्वत लौ) प्रज्वलित की जाएगी। इन रैलियों की शुरुआत उन स्थानों से की जाएगी जो बंकिम चंद्र और राष्ट्र गीत से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं।