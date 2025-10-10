अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने मास्टरमाइंड दबोचा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मांगीलाल गुर्जर और गोविंदा को गिरफ्तार किया है और मांगीलाल गुर्जर इस मामले का मास्टरमाइंड है।

मामले में पीड़ित की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रॉपर्टी डीलर को मरवाने के लिए मांगीलाल गुर्जर ने ही प्लानिंग की थी। पुलिस ने क्या बताया? एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को अकेला पाकर 30 सितम्बर को हरिभाउ थाना इलाके में मारपीट की थी और उसे अधमरा कर झाड़ियों में फेंक कर चले गए थे। मनकानी को उपचार के लिए भीलवाड़ा भेजा गया जहां उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर का इलाज जारी है। पूर्व में इस मामले में पांच लोगों को पकड़ा गया था। पुलिस आगे जांच कर रही है।