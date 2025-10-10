अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने मास्टरमाइंड दबोचा
अजमेर में जमीनी विवाद के चलते प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मांगीलाल गुर्जर इस मामले का मास्टरमाइंड है, जिसने गोविंद को मारपीट की जिम्मेदारी सौंपी थी। पुलिस ने पहले भी पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। पीड़ित का भीलवाड़ा में इलाज चल रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मांगीलाल गुर्जर और गोविंदा को गिरफ्तार किया है और मांगीलाल गुर्जर इस मामले का मास्टरमाइंड है।
मामले में पीड़ित की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रॉपर्टी डीलर को मरवाने के लिए मांगीलाल गुर्जर ने ही प्लानिंग की थी।
पुलिस ने क्या बताया?
एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को अकेला पाकर 30 सितम्बर को हरिभाउ थाना इलाके में मारपीट की थी और उसे अधमरा कर झाड़ियों में फेंक कर चले गए थे। मनकानी को उपचार के लिए भीलवाड़ा भेजा गया जहां उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर का इलाज जारी है। पूर्व में इस मामले में पांच लोगों को पकड़ा गया था। पुलिस आगे जांच कर रही है।
जमीन से जुड़े मामले को लेकर था विवाद
उन्होंने आगे बताया कि मूल रूप से यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जगदीश रावत और मनकानी के बीच विवाद था। एक दो बार बातचीत हुई पर समाधान नहीं निकला तो मांगीलाल गुर्जर के प्लान से गोविंद को मनकानी के साथ मारपीट के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। मांगीलाल के खिलाफ पहले ही 7 मुकदमे दर्ज है। गोविंद के खिलाफ जुआ और बलात्कार का मुकदमा भी पहले से दर्ज है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की अनुमति से इस मामले में संगठित अपराध की धाराओं में भी मामला दर्ज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।