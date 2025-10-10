राजस्थान के 35 गांवों में प्री-वेडिंग शूट, आतिशबाजी और भव्य रस्मों पर रोक; नियम न मानने पर जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांसवाड़ा जिले के हाड़खरा पटेल समाज ने बढ़ती महंगाई और अनावश्यक दिखावे की परंपराओं को रोकने के लिए एक बड़ा सामाजिक सुधार अभियान शुरू किया है। समाज ने शादी-ब्याह, प्री-वेडिंग शूट, हल्दी रस्म पर स्टेज प्रोग्राम, आतिशबाजी और शोक संस्कार जैसी रस्मों पर रोक लगाते हुए नई सामाजिक संहिता लागू की है। इस संहिता का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

समाज अध्यक्ष भारत सिंह गोयल बोदला और प्रमुख हीरालाल सागडोद ने बताया कि यह निर्णय हाल ही में हुई आम सभा में लिया गया, जिसमें युवा और वरिष्ठ पीढ़ियों ने पारंपरिक संस्कारों को सादगी और समानता की दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया। 22 सितंबर को आयोजित आम सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और इन नियमों की जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव एक जागरूकता टीम बनाई गई है।

शादियों में बढ़ गई दिखावे की होड़ बढ़ती महंगाई और फिजूलखर्ची को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। समाज के बुजुर्गों और युवाओं का मानना है कि आजकल शादियों में दिखावे की होड़ बहुत बढ़ गई है, जिससे लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर रहे हैं। लाखों रुपये सिर्फ प्री-वेडिंग शूट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, स्टेज प्रोग्राम और आतिशबाजी पर खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं।

पोस्टर और बैठकों के जरिए दी जा रही नियमों की जानकारी समाज के उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि सादगी और समानता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। अभियान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके को राहत देना और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है। गांव-गांव पहुंच रही जागरूकता टीम पोस्टर और बैठकों के माध्यम से समाज को नियमों की जानकारी दे रही है और हर व्यक्ति से पालन की अपील कर रही है।