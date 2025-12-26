राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी चार राज्यों का दौरा, पनडुब्बी में सवार होकर करेंगी समुद्र की यात्रा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति का शनिवार से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का चार दिवसीय दौरा शुरू होगा और इस दौरान ही उनकी समुद्री यात्रा निर्धारित की गई है।

राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू 27 दिसंबर की शाम को गोवा के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री यात्रा करेंगी। मुर्मु सोमवार को झारखंड के जमशेदपुर में ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी।