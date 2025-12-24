Language
    राजस्थान की 600 हवेलियों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाने की तैयारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया पूरा प्लान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:09 PM (IST)

    राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 24 दिसंबर 2025 को झुंझुनू में एक कार्यक्रम में में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरका ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 24 दिसंबर 2025 को झुंझुनू में एक कार्यक्रम में में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य की विरासत संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने बताया कि सरकार 600 से अधिक हवेलियों की पहचान कर चुकी है और इनके संरक्षण के लिए यूनेस्को से संपर्क करने की तैयारी कर रही है, ताकि इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सके।

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक निजी कार्यक्रम में कहा कि सरकार राजस्थान की हवेलियों को यूनेस्को की संरक्षित धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए आवेदन करेगी।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन हवेलियों के संरक्षण को अनिवार्य नहीं बना सकती क्योंकि अधिकतर हवेलियां निजी स्वामित्व वाली हैं। लेकिन हम इनके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा कर सकते हैं, और यह कार्य किया जा रहा है। प्रशासन भी हवेलियों की मूल संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन रोकने में कुछ हद तक भूमिका निभा रहा है।

    वर्तमान में राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 9 स्थल शामिल हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। अधिकांश हवेलियां निजी स्वामित्व वाली होने के कारण सरकार इनके संरक्षण को अनिवार्य नहीं बना सकती, लेकिन जागरूकता अभियान चला रही है और मूल संरचना में बदलाव रोकने के प्रयास कर रही है।

    हवेलियों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर इनका मूल स्वरूप बनाए रखने पर जोर है। सरकार इन हवेलियों को होमस्टे, पर्यटन स्थल, संग्रहालय या कला-सांस्कृतिक केंद्रों में बदलने पर विचार कर रही है, ताकि बेहतर रखरखाव हो सके।