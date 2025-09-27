Language
    महाराष्ट्र के मंत्री पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार ने किया दावा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार ने महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल पर धुले जिले में उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद भी मंत्री राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं।

    पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार ने महाराष्ट्र के मंत्री पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि मंत्री और उनके सहयोगियों ने धुले जिले के शिरपुर तालुका में उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध रुप से कब्जा कर लिया है।

    प्रतिभा पाटिल के भाई और भतीजे ने दावा किया कि कोर्ट का हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद भी, भाजपा के मंत्री जयकुमार रावल राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं।

    दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद पूर्व राष्ट्रपति और उनके भाइयों के साझा स्वामित्व वाली 33 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है।

    कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन खाली नहीं की- पाटिल परिवार

    पाटिल परिवार ने कहा कि रावल ने पहले इस संपत्ति पर कानूनी दावा दायर किया था, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए पाटिल परिवार के स्वामित्व को बरकरार रखा था। हालांकि, उनका आरोप है कि रावल और उनके समर्थकों ने अदालत के फैसले की अवहेलना करते हुए जमीन खाली करने से इनकार कर दिया है।

    पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे उदय पाटिल ने कहा, "जब हम अदालत के आदेश के अनुसार अपनी जमीन पर कब्जा करने गए, तो जयकुमार रावल के वफादार लोगों ने हमें भगा दिया। कानूनी फैसले के बावजूद, वह स्थानीय गुंडों की मदद से हमें परेशान कर रहे हैं।"

    उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधखेड़ा से मौजूदा विधायक और प्रमुख भाजपा नेता रावल, उनके जायज दावे को दबाने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

    रावल जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे- उदय पाटिल

    उदय पाटिल ने आगे कहा, "वह जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे थे। अब जब हम केस जीत गए हैं, तो वे इसे सौंपने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने हमें धमकाने के लिए अपराधी भी भेजे हैं।"

    उन्होंने आगे कहा, "पुलिस उनका पूरा साथ दे रही है। जब हमने मामले की सूचना दी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर एक पूर्व राष्ट्रपति के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम नागरिक को क्या उम्मीद रह सकती है?"

    जयकुमार रावल ने आरोपों पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

    पाटिल परिवार अदालती आदेश को लागू करने और जमीन पर कानूनी कब्जा बहाल करने के लिए सीनियर अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। फिलहाल, मंत्री जयकुमार रावल ने पूर्व राष्ट्रपति के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

    (समाचार एजेंसी आएएएनएस के इनपुट के साथ)

