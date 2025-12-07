प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में बड़ी उपलब्धि, करीब 24 लाख घरों में लगा रूफटॉप सोलर; बढ़ा सौर ऊर्जा का उत्पादन
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 23.9 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे 7 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो र ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिसंबर 2025 तक देश के 23.9 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्रणाली लग चुकी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे सात गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।
राष्ट्रीय सौर मिशन ने बड़े सौर पार्कों, छत पर सौर प्रणालियों और हाइब्रिड परियोजनाओं का भी समर्थन किया है, जिससे भारत अपने दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है।बयान के अनुसार, पिछले एक दशक में देश में सौर ऊर्जा स्थापना में तेज वृद्धि हुई है जिसने देश की कुल बिजली क्षमता को दोगुना करने में मदद की है।
कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का हो रहा उत्पादन
अब देश में कुल 129 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि अक्टूबर 2025 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 259 गीगावाट को पार कर चुकी है। इसका मतलब है कि देश की कुल स्थापित बिजली का आधे से अधिक हिस्सा अब स्वच्छ स्त्रोतों से उत्पादित हो रहा है।भारत काप-26 में घोषित पंचामृच ढांचे के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
इसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कटौती की जानी है। यह लक्ष्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों की गति और पैमाने को आगे बढ़ाते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में देश में केवल तीन गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 129 गीगावाट हो गया है। यानी बीते एक दशक में सौर ऊर्जा उत्पादन में 40 गुना से अधिक उछाल आया है। इस वृद्धि ने सौर ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का सबसे बड़ा हिस्सा बना दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।