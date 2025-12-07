Language
    QR कोड और नए ऐप से Aadhaar वेरिफिकेशन होगा आसान, UIDAI की नई घोषणा; अब फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करेगी जिससे होटल और इवेंट आयोजक ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं रख पाएंगे। UIDAI के अनुसार, ऑफलाइन वेरिफिकेशन क ...और पढ़ें

    होटल और इवेंट आयोजकों को Aadhaar की फोटोकॉपी रखने से रोकने के लिए नया नियम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने वाली है जिससे होटल, इवेंट आयोजक और अन्य संस्थाओं को ग्राहकों के आधारकार्ड की फोटोकॉपी रखने से रोका जाएगा। वर्तमान आधारएक्ट के अनुसार, किसी की आधारकॉपी बिना वजह रखना गलत है।

    UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने PTI से बताया कि अब ऐसे संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें एक नई तकनीक मिलेगी, जिससे वे QR कोड स्कैन या नए आधारऐप के माध्यम से व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे। उन्होंने कहा, "इस नए नियम का उद्देश्य कागज आधारित वेरिफिकेशन को रोकना है।"

    QR कोड और नए ऐप से होगी आसान वेरिफिकेशन

    नई प्रक्रिया में संस्थानों को API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए अपने सिस्टम में आधारवेरिफिकेशन जोड़ने की सुविधा मिलेगी। UIDAI इस समय एक नए ऐप का बीटा परीक्षण कर रहा है। यह ऐप ऐसे वेरिफिकेशन की सुविधा देगा जिसमें हर बार केंद्रीय आधारडेटाबेस से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एयरपोर्ट, दुकानें और होटल जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुमार ने कहा, "इससे ऑफलाइन वेरिफिकेशन आसान होगा, कागज की जरूरत कम होगी और यूजर के आधारडेटा की सुरक्षा भी बनी रहेगी"

    डिजिटल डेटा से होगा काम आसान

    नए ऐप की मदद से उपयोगकर्ता अपना पता अपडेट कर सकेंगे और परिवार के उन सदस्यों को जोड़ सकेंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है। यह ऐप Digital Personal Data Protection Act के अनुरूप डिजाइन किया गया है और अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू होने की संभावना है। इस नई तकनीक से Aadhaar आधारित सेवाओं में गोपनीयता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।

