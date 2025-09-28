'नेता तो बदनाम हैं ही, न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए', राज्यपाल बोले- न्याय मिलने में ना हो देरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने शनिवार को कहा कि न्याय के लिए लड़ने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अभी न्याय बहुत देर से मिलता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के सामान है। न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए। नेता लोग तो बदनाम हैं ही। उन्होंने कहा कि अभी मीडिया ट्रायल बढ़ गया है। बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है।

राज्यपाल हाईकोर्ट बिलासपुर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मीडिया ट्रायल बढ़ गया है। बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। न्याय सिर्फ समर्थवान के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो।