बेंगलुरु से गिरफ्तार आतंकियों का लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन, 2008 सीरियल बलास्ट के आरोपी ने किया था तैयार

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने बुधवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्धों ने बेंगलुरु शहर में आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी। सीसीबी ने इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक साम्रगी सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की है। इन संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से निकला है।

बेंगलुरु से गिरफ्तार आतंकियों का लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन।

Your browser does not support the audio element.

HighLights सीसीबी ने बेंगलुरु में पांच आतंकियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन लश्कर ए तैयबा से निकला। आतंकी टी नाजीर ने इन आतंकियों को किया तैयार।

बेंगलुरु, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने बुधवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्धों ने बेंगलुरु शहर में आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी। सीसीबी ने इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक साम्रगी सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की है। गिरफ्तार आतंकियों का लश्कर ए तैयबा से संबंध इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। इन संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से निकला है। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि इन आतंकियों को टी नाजीर ने तैयार किया है और टी नाजीर लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। कौन है आतंकी टी नाजीर? बता दें कि टी नाजीर 2008 बेंगलुरु सीरियल बलास्ट का आरोपी है और इस समय बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि टी नाजीर ने इन संदिग्धों को कट्टरपंथी बनाया है। उन्होंने कहा कि ये सभी संदिग्ध एक हत्या मामले में जेल में बंद थे, जिस दौरान टी नाजीर के संपर्क में आया था। मास्टरमाइंड की तलाश जारी सीसीबी ने बेंगलुरु के सुल्तानपाल्या इलाके के कनकनगर से इन पांचों को गिरफ्तार किया है। इन पांचों की पहचान सैयद सुहेल, उमर, जनिद, मुदासिर और जाहिद के रूप में हुई हैं। वहीं, पुलिस को इसके मास्टरमाइंड की तलाश है, जो विदेश में बैठा हो सकता है। बताया गया कि विदेश में बैठा संदिग्ध आतंकी जुनैद इन सभी को हथियार सहित अन्य समान मुहैया करा रहा है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आतंकियों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है। भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान बरामद सीसीबी ने संदिग्धों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। उनके पास बंदूकें और खंजर भी थे। इनके पास से चार वॉकी-टॉकी, सात देशी पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, दो खंजर, दो सैटेलाइट फोन और चार ग्रेनेड जब्त की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु पुलिस जुनैद का पता लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।

Edited By: Devshanker Chovdhary