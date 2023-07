कर्नाटक में पांच संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बेंगलुरु को दहलाने की थी साजिश; गोला-बारूद सहित सैटेलाइट फोन बरामद

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद सुहेल उमर जनिद मुदासिर और जाहिद के रूप में की गई है। इसके साथ ही सीसीबी ने विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। आशंका है कि इन सभी आतंकियों ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। सीसीबी ने बताया कि ये पांचों 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी हैं।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने पांच संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। (सांकेतिक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

बेंगलुरु, एएनआई। केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) ने कर्नाटक में पांच संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद सुहेल, उमर, जनिद, मुदासिर और जाहिद के रूप में की गई है। इसके साथ ही सीसीबी ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। बेंगलुरु में धमाके की थी योजना आशंका जताई जा रही है कि इन सभी आतंकियों ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। सीसीबी ने बताया कि ये पांचों 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी हैं और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रहने के समय आतंकियों के संपर्क में आए। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए पांचों संदिग्ध आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार सहित अन्य समान बरामद हुआ है। सीसीबी ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों के पासे से चार वॉकी-टॉकी, सात देशी पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, दो खंजर, दो सैटेलाइट फोन और चार ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। 4 walkie-talkies, 7 country-made pistols, 42 live bullets, 2 daggers, 2 satellite phones and 4 grenades recovered from the 5 suspected terrorists arrested by Central Crime Branch (CCB), Karnataka. https://t.co/qqDJb06lOw pic.twitter.com/HTOMHXmkof July 19, 2023 लोकेशन ट्रैक कर किया गया गिरफ्तार सीसीबी ने कहा कि ये पांचों आतंकी बेंगलुरु के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं और शहर में धमाके की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद लोकेशन ट्रैक किया गया और पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, जिसका इंतजार है।

Edited By: Devshanker Chovdhary