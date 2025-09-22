LPG Connection: 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन, नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Language
    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:50 PM (IST)

    केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी जिससे लाभार्थियों की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपये खर्च होंगे जिसमें सिलेंडर चूल्हा और रेगुलेटर शामिल हैं। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया।

    सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी।

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

    नवरात्र पर मिलेगा उपहार

    इसे महिलाओं के लिए नवरात्र का उपहार बताते हुए पुरी ने कहा कि उज्ज्वला का विस्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह निर्णय माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है।'

    मंत्री ने इस योजना की सराहना सशक्तिकरण के प्रतीक और परिवर्तन के स्त्रोत के रूप में भी की। जीएसटी सुधारों से 0.8 प्रतिशत बढ़ सकती है जीडीपी नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से लोगों में खुशी की लहर है और इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

    नए जीएसटी सुधार सोमवार से लागू हो गए हैं। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की ओर देश का मार्ग आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। पुरी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से सभी वर्गों, खासकर निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ होगा, क्योंकि विभिन्न उपभोग वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

