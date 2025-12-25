क्रिसमस पर दिल्ली के चर्च में खास प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम मोदी, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में ईसाई लोगों के साथ दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया।

दरअसल, इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड पॉल स्वरूप द्वारा प्रधान मंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल थी।

पीएम मोदी ने दी जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली में द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका। क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सद्भावना को प्रेरित करे।