    क्रिसमस पर दिल्ली के चर्च में खास प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम मोदी, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एक चर्च में विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया। उन्होंने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं द ...और पढ़ें

    पीएम मोदी ने दिल्ली के चर्च में क्रिसमस सर्विस में हिस्सा लिया। (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में ईसाई लोगों के साथ दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया।

    दरअसल, इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड पॉल स्वरूप द्वारा प्रधान मंत्री के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल थी।

    पीएम मोदी ने दी जानकारी

    प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली में द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका। क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सद्भावना को प्रेरित करे।

    इससे पहले पीएम मोदी ने नागरिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने लिखा कि सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें।