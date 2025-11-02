शोध में निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा, एक लाख करोड़ के फंड की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को यहां पहले इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कांक्लेव (ईएसटीआइसी) 2025 का उद्घाटन करेंगे और अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के फंड की शुरुआत करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईएसटीआइसी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार का एक प्रमुख आयोजन बताया जा रहा है जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा।प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि तीन दिवसीय कांक्लेव में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, उद्योग जगत एवं सरकार, नोबेल पुरस्कार विजेता, जाने-माने विज्ञानी, इनोवेटर और नीति निर्धारकों समेत 3,000 से अधिक प्रतिभागी एक साथ आएंगे।

आरडीआई स्कीम फंड को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च देश में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री एक लाख करोड़ रुपये के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) स्कीम फंड को लॉन्च करेंगे। इस स्कीम का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।