'सरकार ने 1700 से अधिक नियम और प्रक्रियाएं समाप्त कीं', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही ये बात

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि शासन को अधिक विश्वास आधारित और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए हाल के वर्षों में 1,700 से अधिक पुराने नियमों और प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आइआइपीए) की 71वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शासन को और अधिक पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी बनाने के लिए लोक प्रशासन में कई सुधार किए गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की।

कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि आइआइपीए मोदी सरकार के नियमबद्ध शासन से भूमिका आधारित शासन की ओर बदलाव के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, आइआइपीए ने पिछले 11 वर्षों में बड़े संरचनात्मक सुधार किए हैं और भारत में भविष्य के लिए तैयार शासन के लिए एक जीवंत ज्ञान केंद्र बनने के लिए एक बड़े परिवर्तन का गवाह बना है।