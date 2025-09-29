पीएम मोदी संघ के शताब्दी वर्ष के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापित आरएसएस इस गुरुवार को 100 वर्ष पूरे करेगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री बुधवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री बुधवार को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को संघ की निस्वार्थ सेवा और अनुशासन की प्रशंसा की और कहा कि ''राष्ट्र पहले'' हमेशा उसके स्वयंसेवकों के हर कार्य में सर्वोच्च है। अपने मासिक 'मन की बात' संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी के दिन देश को बौद्धिक दासता से मुक्त करने के लिए की थी और इसकी यात्रा प्रेरणादायक और अद्वितीय रही है।