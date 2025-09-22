पीएम मोदी आज अरुणाचल व त्रिपुरा के दौरे पर, कहा- उत्तर पूर्व के विकास के लिए अहम दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 3700 करोड़ रुपये से अधिक की दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। 5100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी। त्वांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला भी रखी जाएगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सोमवार उत्तर पूर्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि उनके अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान ऊर्जा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

3,700 करोड़ रुपये से अधिक की दो मेगा हाइड्रोपावर परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा वह त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह त्रिपुरा जाएंगे और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पूजा और दर्शन करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।