    पीएम मोदी आज अरुणाचल व त्रिपुरा के दौरे पर, कहा- उत्तर पूर्व के विकास के लिए अहम दिन

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:03 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 3700 करोड़ रुपये से अधिक की दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। 5100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी। त्वांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला भी रखी जाएगी।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर पूर्व का दौरा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सोमवार उत्तर पूर्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि उनके अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान ऊर्जा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

    3,700 करोड़ रुपये से अधिक की दो मेगा हाइड्रोपावर परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा वह त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे।

    पीएम मोदी ने क्या कहा?

    पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह त्रिपुरा जाएंगे और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पूजा और दर्शन करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

    अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी 

    प्रधानमंत्री त्वांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। जिले में 9,820 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक त्योहारों की मेजबानी के लिए एक प्रमुख सुविधा के रूप में कार्य करेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में इन पहलों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की उम्मीद है।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

