PM मोदी इस महीने करेंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का उद्घाटन, पढ़ें क्यों खास होंगे ये हवाई अड्डे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में नवी मुंबई और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट 19647 करोड़ रुपये की लागत से बना है और इसकी शुरुआती क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की है। नोएडा (जेवर) एयरपोर्ट 17756 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के लिए यह महीना बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भारत को दो बड़े एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी अक्टूबर महीने में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) का उद्घाटन करेंगे। यह दोनों एयरपोर्ट लंदन के हीथ्रो और अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स को टक्कर देते नजर आएंगे।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही एयरोडोम का लाइसेंस दे दिया है। जेवर एयरपोर्ट को भी जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 1,160 हेक्टेयर में फैला यह एयरपोर्ट 19,647 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट का काम 5 चरणों में पूरा होगा।

पहले चरण के तहत यह एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स और 5 लाख टन कार्गो की क्षमता का वहन कर सकता है। वहीं, एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद यहां 4 टर्मिनल होंगे, जिससे इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर्स और 3.25 मिलियन टन कार्गो की हो जाएगी।