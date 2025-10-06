Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM मोदी इस महीने करेंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का उद्घाटन, पढ़ें क्यों खास होंगे ये हवाई अड्डे?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में नवी मुंबई और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट 19647 करोड़ रुपये की लागत से बना है और इसकी शुरुआती क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की है। नोएडा (जेवर) एयरपोर्ट 17756 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    देश में इस महीने होगा 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के लिए यह महीना बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भारत को दो बड़े एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी अक्टूबर महीने में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) का उद्घाटन करेंगे। यह दोनों एयरपोर्ट लंदन के हीथ्रो और अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स को टक्कर देते नजर आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही एयरोडोम का लाइसेंस दे दिया है। जेवर एयरपोर्ट को भी जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 1,160 हेक्टेयर में फैला यह एयरपोर्ट 19,647 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट का काम 5 चरणों में पूरा होगा।

    पहले चरण के तहत यह एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स और 5 लाख टन कार्गो की क्षमता का वहन कर सकता है। वहीं, एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद यहां 4 टर्मिनल होंगे, जिससे इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर्स और 3.25 मिलियन टन कार्गो की हो जाएगी।

    एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी देश की टॉप एयरलाइन कंपनियों के विमान नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट का 74 प्रतिशत हिस्सा है।

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर)

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हवाई यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

    उद्घाटन के 45 दिन बाद जेवर एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने की संभावना है। पहले चरण के तहत सिर्फ एक रनवे शुरू होगा, जिसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ पैसेंजर्स की होगी।

    जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर सालाना 7 करोड़ पैसेंजर्स की हो जाएगी। यह एयरपोर्ट 2 बिलियन डॉलर (लगभग 17,756 करोड़ रुपये) की लागत से बनकर तैयार होगा।

    टिकट बुकिंग

    नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, नोएडा एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- 'पाकिस्तान को JF-17 का इंजन बेचने पर भारत को होगा फायदा...', रूसी विशेषज्ञों के दावे की पीछे क्या है तर्क