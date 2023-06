Cyclone Biparjoy: पीएम मोदी ने 'बिपरजॉय' को लेकर की समीक्षा बैठक, तैयारियों का लिया जायजा

नई दिल्ली, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की सोमवार को समीक्षी की। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्य को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि गुजरात के दक्षिण और उत्तरी तटों पर मछली पकड़ने की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के सौराष्ट्र-कच्छ तटों के साथ टकराने की संभावना के मद्देनजर लोगों को समुद्र से निकाल रहे हैं। तटीय देवभूमि द्वारका के अधिकारियों ने कहा कि अब तक करीब 1,300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a meeting to review the situation related to Cyclone Biparjoy. pic.twitter.com/bYVZh9XWwd