    PM मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता, किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    पीएम मोदी मुख्य सचिवों के पांचवें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सहकारी संघवाद के सिद्धांत मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विकास के साझा एजेंडे पर विचार-विमर्श करेंगे।

    मुख्य सचिव सम्मेलन के इस पांचवें संस्करण की औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को ही हो चुकी, लेकिन शनिवार और रविवार को विषय केंद्रित चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी।

    सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए शिक्षा, कौशल विकास, खेल, प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि विषयों को चुना गया है, लेकिन मुख्य उद्देश्य देश की जनसांख्यिकीय शक्ति को मानव पूंजी के रूप में मजबूत करने का है।

    पीएम मोदी मुख्य सचिवों के पांचवें सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता

    26 से 28 दिसंबर, 2025 तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से विचार-विमर्श किया जाएगा।

    चूंकि, सम्मेलन का मुख्य विषय ही रखा गया है- विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, इसलिए चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां (एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज) शामिल हैं।

    इसमें शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने और देशभर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा।

    केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, नीति आयोग, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श के आधार पर विभिन्न प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रेक्टिस और रणनीतियों को इस सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उन्हें देशभर में लागू किया जा सके।

    शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर बनेगा साझा एजेंडा

    इसके अलावा राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी, स्मार्ट वैल्यू चेन और बाजार संबंधों के लिए एग्रीस्टैक, एक राज्य-एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तथा पोस्ट-एलडब्ल्यूई भविष्य की योजनाएं जैसे विषयों पर छह विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

    इसके अलावा भोजन के दौरान विरासत और पांडुलिपि संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, सभी के लिए आयुष-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में ज्ञान का एकीकरण जैसे विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श भी किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले चार वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में, दूसरा जनवरी 2023, तीसरा दिसंबर 2023 और चौथा दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में ही हुआ था।