श्रीलंका के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात, दितवाह से हुए नुकसान पर हर संभव मदद का दिया भरोसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका इस समय कुदरत की मार झेल रहा है। चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस बीच पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से बात की है। इसी साथ पीएम मोदी ने चक्रवात से प्रभावित सभी इलाकों में पुनर्वास के कामों में लगातार मदद का भरोसा दिलाया।

राष्ट्रपति दिसानायके से फोन पर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंका में हुई जान-माल के नुकसान और तबाही पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल समय में द्वीप देश के लोगों के साथ पूरी एकजुटता और सहायता में खड़े हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को कहा शुक्रिया एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति दिसानायके ने इस आपदा के बाद भारत की मदद के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया और बचाव टीमों और राहत सामग्री को तेज़ी से भेजने की तारीफ की। दिसानायके ने भारत के समय पर और असरदार जवाबी कार्रवाई के लिए श्रीलंका के लोगों की तरफ से भी तारीफ की

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके को भरोसा दिलाया कि भारत चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगातार मदद दे रहा है,जिससे परेशान लोगों को बचाव और राहत मिल रही है।

पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को दिलाया भरोसा पीएम मोदी ने दिसानायके को भरोसा दिलाया कि भारत, अपनी विजन MAHASAGAR और 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' के तौर पर अपनी स्थापित स्थिति के अनुसार, आने वाले दिनों में श्रीलंका को सभी जरूरी मदद देना जारी रखेगा। इस दौरान दोनों नेताओं ने करीबी संपर्क में रहने पर सहमति जताई।