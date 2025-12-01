Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभापति राधाकृष्णन को PM मोदी ने जमकर सराहा, कहा- 'वह सदैव प्रोटोकॉल से परे रहे'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का जीवन समाजसेवा को समर्पित रहा है। पीएम ने उनके जीवन के संघर्षों, जैसे काशी यात्रा के बाद मांसाहार त्यागने और कोयंबटूर बम विस्फोट का भी उल्लेख किया। विपक्ष ने भी उनके सफल कार्यकाल की कामना की और सदन में स्वस्थ चर्चा की उम्मीद जताई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सभापति राधाकृष्णन को PM मोदी ने जमकर सराहा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के पदेन सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया।

    इस मौके पर पीएम मोदी ने राधाकृष्णन की जमकर तारीफ और कहा कि उनका पूरा जीवन समाजसेवा में समर्पित रहा। राजनीति तो बस एक पहलू था। वह महाराष्ट्र सहित कई प्रमुख राज्यों के राज्यपाल भी रहे लेकिन सदैव प्रोटोकाल से परे रहे है। उनका ऐसा जीवन तब था जब लोग आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर पहुंचने के बाद पद भार का अनुभव करते हैं तो कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राधाकृष्णन के जीवन संघर्षों का किया जिक्र

    उन्होंने इस मौके पर राधाकृष्णन के जीवन संघर्ष से जुड़े कई अन्य पहलुओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर राधाकृष्णन के जीवन से जुड़ी दो घटनाओं का जिक्र किया। जिसमें काशी की यात्रा के बाद अचानक से उनका मांसाहार त्यागने का व्यक्तिगत संकल्प था। जो खाने- पीने से जुड़े किसी निर्णय से ज्यादा उनका आध्यात्मिक संवेदनशीलता और आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है।

    दूसरी घटना कोयंबटूर में विनाशकारी बम विस्फोट से जुटा था। जो लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा से कुछ समय पहले हुआ था। जिसमें 60 से 70 लोगों की जान चली गई थी और वह उसमें बाल-बाल बच गए थे। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राधाकृष्णन के लंबे सार्वजनिक जीवन का सदन को व्यापक अनुभव मिलेगा।

    सभापति के रूप में सीपी राधाकृष्णन सोमवार को पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। इस मौके राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राधाकृष्णन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस परिवार से हैं।

    कांग्रेस से सांसद रहे हैं परिवार के लोग

    आपके परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी से तीन बार सांसद रहे है। साथ ही कहा कि यदि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे, तो बेहतर होगा। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभापति राधाकृष्णन की कार्यकुशलता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा में बेहतर काम-काज होगा।

    वहीं उन्हें कांग्रेस परिवार का बताए जाने पर कहा कि मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। वह कांग्रेस घराने से आते थे और संघ की शाखा से जुडे। वह कभी भी किसी के दबाव में नहीं आए। स्वचेतना से अपने जीवन की विचारधारा की राह तय की। टीएमसी नेता डेरेक ओ-ब्रायन ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि हमें उम्मीद होगी कि आप लोकतंत्र व इस सदन को भी स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ चर्चा का मौका देंगे।

    सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू समेत क्या-क्या होगा महंगा? नया कानून बनाने जा रही सरकार