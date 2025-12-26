प्रधानमंत्री मोदी ने की राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बैठक की तस्वीरें एक्स पर साझा कीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की है।

यह देश के शीर्ष संवैधानिक कार्यालयों के बीच एक नियमित बातचीत प्रतीत होती है। ऐसी शिष्टाचार भेंट भारत के शासन प्रोटोकाल का एक नियमित हिस्सा हैं, जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों की जानकारी देने या संस्थागत सामंजस्य बनाए रखने की अनुमति देती हैं। इस विशेष बैठक के लिए कोई आधिकारिक एजेंडा नहीं बताया गया, यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों के बाद हुई है।

यह मुलाकात वीर बाल दिवस समारोह के साथ मेल खाती है, जो 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को समर्पित है। ये बैठकें अक्सर प्रमुख घटनाओं, त्योहारों या नीतिसंगत मील के पत्थरों के बाद होती हैं।