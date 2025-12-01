BSF के 61वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, जवानों के जज्बे और सेवा को सराहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि BSF देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्भुत हिम्मत और पेशेवराना अंदाज दिखाती है। पीएम मोदी ने एक्सपर लिखा, "बीएसएफ भारत की अटूट प्रतिबद्धताका प्रतीक है। कठिन इलाकों में भी उनका कर्तव्यभाव प्रेरणादायक है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने यह भी कहा कि BSF जवान न सिर्फ बहादुरीदिखातेहैं, बल्किमानवता की भावना भी निभाते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को देश की सेवा के लिए शुभकामनाएं दीं। बता दें, बीएसएफ रेजिंग डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1965 में BSF की स्थापना की याद में मनाया जाता है।

अमित शाह ने भी दी बधाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्सपर BSF जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि BSF “जोशीले देशभक्ति के लिए जानी जाती है” और देश की सुरक्षा के लिए उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शाह ने शहीद जवानों को नमन किया।

कई राजनीतिक नेताओं ने भी BSF को शुभकामनाएं दीं। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, "देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, हम आपके साहस कोसलामकरते हैं।" नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी BSF जवानों का आभार जताते हुए कहा कि वे देश की सीमाओं, धरती और जनता की रक्षा में हमेशा आगे रहते हैं।