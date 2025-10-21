Language
    'स्वदेशी अपनाएं, सभी भाषाओं का सम्मान करें', दीवाली पर पीएम मोदी का देशवासियों के नाम पत्र

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक पत्र में राम मंदिर निर्माण के बाद की दूसरी दीवाली का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए धर्म के पालन और अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। उन्होंने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और मुख्यधारा में शामिल होने वाले लोगों की सराहना की।

    Hero Image

    नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली के खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने दीवाली के खास मौके पर देशवासियों के नाम एक खास पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद यह दूसरी दीवाली है। 

    पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि भगवान श्रीराम हमें हमेशा धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हाल के दिनों में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। जब इस ऑपरेशन में भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में दीवाली के इस उत्सव पर खास महत्व दिया और लिखा कि दूर-दराज के इलाकों सहित कई जिलों में दीये रोशन होंगे, जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक का खात्मा हो गया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में उन लोगों की तारीफ भी की है, जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने, नक्सलवाद छोड़ने और संविधान को अपनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने इस फैसले को भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

    पीएम मोदी ने देशवासियों से की ये खास अपील

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि जीएसटी बचत उत्सव के दौरान नागरिकों की हजारों करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि कई संकटों से गुजर रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत भविष्य में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में नागरिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है।

    स्वदेशी अपनाने की कही बात

    अपने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की बात कही। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने, सभी भाषाओं का सम्मान करने और स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और भोजन में तेल का उपयोग 10 प्रतिशत क करने के साथ योग को अपनाने का भी सुझाव दिया।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि दीवाली का पर्व यह भी हमें सिखाता है कि जब एक दीप दूसरे दीप से जलता है, तो उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। पीएम ने बताया कि ठीक इसी भावना से हमें दीवाली पर अपने समाज में सहयोग, सकारात्मकता और सद्भाव के दीप जलाने हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं।

    पीएम ने जवानों संग मनाई दीवाली

    गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा और कारवार (कर्नाटक) के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया। इस खास मौके को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। पीएम मोदी साल 2014 से हर साल दीवाली जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। उन्होंने साल 2014 में सियाचिन में जवानों के साथ दीवाली मनाई थी।(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

