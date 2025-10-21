Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीएम मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, सभी ने कैसे मनाई दीवाली?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ दीवाली मनाई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों में भाग लिया। नेताओं की दीवाली मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ मनाई दीवाली। (X- @narendramodi)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर जगह दीवाली की रौनक देखने को मिली। रंगबिरंगी लाइटें, दीये के रोशनी से जगमगाते घर और मंदिर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। दीवाली पर क्या आम क्या खास, हर किसी ने अपने-अपने तरीके से दीवाली को सेलिब्रेट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।

     

    पीएम मोदी ने नेवी के जवानों संग मनाई दीवाली

    पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।

    सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ मनाई दीवाली

    उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में सफाई कर्मियों को नाविक बंधुओं तथा मलिन बस्ती के परिवारों को फल एवं मिष्ठान वितरित करके दीवाली का त्योहार मनाया।

    मोहन यादव ने महाकाल के लिए दर्शन किए

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीवाली का पावन अवसर पर महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

     

    माणिक साहा ने पुलिस अधिकारियों संग मनाई दिवाली

    त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एडी नगर पुलिस मैदान में त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित दिवाली के अवसर पर काली पूजा में भाग लिया।

    ममता बनर्जी ने मां काली की पूजा की

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर मां काली की पूजा-अर्चना की।

    नायब सिंह सैनी ने परिवार संग मनाई दिवाली

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर, वे वृद्धाश्रम भी गए और बुजुर्गों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।

     

    इसे भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में धूमधाम से मनाई गई दीवाली, आतिशबाजी से बिगड़ी हवा की गुणवत्ता; AQI 400 के पार