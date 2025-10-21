पीएम मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, सभी ने कैसे मनाई दीवाली?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर जगह दीवाली की रौनक देखने को मिली। रंगबिरंगी लाइटें, दीये के रोशनी से जगमगाते घर और मंदिर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। दीवाली पर क्या आम क्या खास, हर किसी ने अपने-अपने तरीके से दीवाली को सेलिब्रेट किया।

पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।

Highlights from INS Vikrant, including the Air Power Demo, a vibrant cultural programme and more… pic.twitter.com/Br943m0oCC

हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।

आप सभी की तरह मुझे भी अपने परिवारवालों के साथ दिवाली मनाना बहुत पसंद है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर मैं देश की रक्षा में जुटे अपने सैनिकों और सुरक्षा बलों के जवानों से हर साल मिलता हूं। इस बार यह सौभाग्य मुझे गोवा और कारवार के पास पश्चिमी समुद्री सीमा पर अपने फ्लैगशिप INS… pic.twitter.com/HEPZMSweDM — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025

सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ मनाई दीवाली

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में सफाई कर्मियों को नाविक बंधुओं तथा मलिन बस्ती के परिवारों को फल एवं मिष्ठान वितरित करके दीवाली का त्योहार मनाया।

महापर्व दीपावली के पावन अवसर पर आज श्री अयोध्या धाम में कर्मठ सफाई कर्मी बंधुओं, प्रभु श्री राम और निषादराज की अमर मित्रता के प्रतीक नाविक बंधुओं तथा मलिन बस्ती के परिवारों को फल एवं मिष्ठान वितरित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।



आप सभी कर्मयोगियों और परिवारों ने अपने अथक परिश्रम,… pic.twitter.com/Hqwerx1xbp — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 20, 2025

मोहन यादव ने महाकाल के लिए दर्शन किए

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीवाली का पावन अवसर पर महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

#WATCH | Ujjain | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav offers prayers at Shri Mahakaleshwar temple on the occasion of #Diwali



He says, "Today, in the courtyard of Baba Mahakal, a Light and Sound Show was inaugurated with great joy. This show is displayed on Rudra Sagar and narrates… pic.twitter.com/IrLtrGBTNg — ANI (@ANI) October 20, 2025

माणिक साहा ने पुलिस अधिकारियों संग मनाई दिवाली

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एडी नगर पुलिस मैदान में त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित दिवाली के अवसर पर काली पूजा में भाग लिया।