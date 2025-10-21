पीएम मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, सभी ने कैसे मनाई दीवाली?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ दीवाली मनाई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों में भाग लिया। नेताओं की दीवाली मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में दीवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर जगह दीवाली की रौनक देखने को मिली। रंगबिरंगी लाइटें, दीये के रोशनी से जगमगाते घर और मंदिर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। दीवाली पर क्या आम क्या खास, हर किसी ने अपने-अपने तरीके से दीवाली को सेलिब्रेट किया।
हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी ने इस साल रोशनी के इस त्योहार को गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ मनाया।
Highlights from INS Vikrant, including the Air Power Demo, a vibrant cultural programme and more… pic.twitter.com/Br943m0oCC— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
पीएम मोदी ने नेवी के जवानों संग मनाई दीवाली
पीएम मोदी ने गोवा और कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर दीवाली मनाते हुए कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इस बार दीवाली का ये पवित्र त्योहार नौसेना के सभी बहादुर सैनिकों के बीच मना रहा हूं।
आप सभी की तरह मुझे भी अपने परिवारवालों के साथ दिवाली मनाना बहुत पसंद है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर मैं देश की रक्षा में जुटे अपने सैनिकों और सुरक्षा बलों के जवानों से हर साल मिलता हूं। इस बार यह सौभाग्य मुझे गोवा और कारवार के पास पश्चिमी समुद्री सीमा पर अपने फ्लैगशिप INS… pic.twitter.com/HEPZMSweDM— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ मनाई दीवाली
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में सफाई कर्मियों को नाविक बंधुओं तथा मलिन बस्ती के परिवारों को फल एवं मिष्ठान वितरित करके दीवाली का त्योहार मनाया।
महापर्व दीपावली के पावन अवसर पर आज श्री अयोध्या धाम में कर्मठ सफाई कर्मी बंधुओं, प्रभु श्री राम और निषादराज की अमर मित्रता के प्रतीक नाविक बंधुओं तथा मलिन बस्ती के परिवारों को फल एवं मिष्ठान वितरित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 20, 2025
आप सभी कर्मयोगियों और परिवारों ने अपने अथक परिश्रम,… pic.twitter.com/Hqwerx1xbp
मोहन यादव ने महाकाल के लिए दर्शन किए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीवाली का पावन अवसर पर महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
#WATCH | Ujjain | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav offers prayers at Shri Mahakaleshwar temple on the occasion of #Diwali— ANI (@ANI) October 20, 2025
He says, "Today, in the courtyard of Baba Mahakal, a Light and Sound Show was inaugurated with great joy. This show is displayed on Rudra Sagar and narrates… pic.twitter.com/IrLtrGBTNg
माणिक साहा ने पुलिस अधिकारियों संग मनाई दिवाली
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एडी नगर पुलिस मैदान में त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आयोजित दिवाली के अवसर पर काली पूजा में भाग लिया।
#WATCH | Agartala | Tripura CM Manik Saha participates in Kali Puja on the occasion of #Diwali organized by Tripura Police officials and staff at AD Nagar police grounds. (20.10) pic.twitter.com/x0nRVJ2HpE— ANI (@ANI) October 20, 2025
ममता बनर्जी ने मां काली की पूजा की
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर मां काली की पूजा-अर्चना की।
#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee offered prayers to Maa Kaali at her residence.— ANI (@ANI) October 20, 2025
(Video: Mamata Banerjee/Facebook) pic.twitter.com/Ff6iQqlsqg
नायब सिंह सैनी ने परिवार संग मनाई दिवाली
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर, वे वृद्धाश्रम भी गए और बुजुर्गों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini celebrates #Diwali with his family at their residence in Panchkula. On this occasion, they also visited old age home and shared the joys of the festival with the eldely people.— ANI (@ANI) October 20, 2025
(Video Source: Haryana DIPR) pic.twitter.com/mSMzs4iHzj
