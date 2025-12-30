पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन के घर पर हमले की कोशिश पर जताई चिंता, कहा- इस तरह के हमले...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोद स्थित सरकारी आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश पर गहरी चिंता जताई है। पुतिन का यह आवास मॉस्को के उत्तरी क्षेत्र में है। रूस ने कहा है कि 28-29 दिसंबर की रात यूक्रेनी सेना ने 91 ड्रोन से राष्ट्रपति के आवास पर हमला करने की कोशिश की लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन आकाश में ही नष्ट कर आवास की सुरक्षा बरकरार रखी। जबकि यूक्रेन ने ऐसे किसी हमले से इन्कार किया है।

एक्स पर पोस्ट बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश वाली खबरों से वह बेहद चिंतित हैं। कहा, किसी भी लड़ाई को खत्म कर शांति स्थापित करने का सबसे उचित रास्ता कूटनीति का होता है। ऐसे में जबकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए वार्ता चल रही है तब इस तरह के हमले और ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। मोदी ने सभी संबद्ध पक्षों से शांति के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच इस तरह की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता के बाद सोमवार को पुतिन से टेलीफोन वार्ता के दौरान उन्हें रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश का पता चला।