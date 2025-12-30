Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन के घर पर हमले की कोशिश पर जताई चिंता, कहा- इस तरह के हमले...

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास पर ड्रोन हमले के प्रयास पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर 91 ड्रोन ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोद स्थित सरकारी आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश पर गहरी चिंता जताई है। पुतिन का यह आवास मॉस्को के उत्तरी क्षेत्र में है।

    रूस ने कहा है कि 28-29 दिसंबर की रात यूक्रेनी सेना ने 91 ड्रोन से राष्ट्रपति के आवास पर हमला करने की कोशिश की लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन आकाश में ही नष्ट कर आवास की सुरक्षा बरकरार रखी। जबकि यूक्रेन ने ऐसे किसी हमले से इन्कार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स पर पोस्ट बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश वाली खबरों से वह बेहद चिंतित हैं। कहा, किसी भी लड़ाई को खत्म कर शांति स्थापित करने का सबसे उचित रास्ता कूटनीति का होता है। ऐसे में जबकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए वार्ता चल रही है तब इस तरह के हमले और ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। मोदी ने सभी संबद्ध पक्षों से शांति के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच इस तरह की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है।

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश पर नाराजगी जाहिर की है। रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता के बाद सोमवार को पुतिन से टेलीफोन वार्ता के दौरान उन्हें रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमले की कोशिश का पता चला।

    बाद में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, इस खबर से वह बेहद गुस्से में हैं। पता चला है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की निंदा की है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)