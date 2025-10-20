'INS विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद गायब कर दी थी', पीएम मोदी ने सुनाया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा किस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ इस साल की दीवाली मनाई। इस खास क्षण को पीएम मोदी ने एतिहासिक करार दिया और कहा कि आपके साथ दीवाली मनाना ये सौभाग्य की बात है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

INS विक्रांत पर से जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश जैसे देश में बने मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई। पीएम ने कहा कि अब दुनिया के कई देश इन हथियारों को खरीदने के लिए इच्छा जता रहे हैं।

ब्रम्होस का नाम सुनते ही हैरान होते हैं कई देश पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब कुछ लोग ब्रह्मोस का नाम सुनते हैं, तो उनके मन में डर पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बताया कि वर्तमान की एनडीए सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से हमारे शिपयार्ड ने 40 से अधिक वॉरशिप और सबमरीन बनाए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल INS विक्रांत पर बिताई रात को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने देखा कि आप सब कितनी एनर्जी और जोश से भरे हुए थे। जब मैंने कल आपको देशभक्ति के गाने गाते हुए देखा, और जिस तरह से आपने अपने गानों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, कोई भी शब्द उस अनुभव को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता जो एक जवान युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महसूस करता है।

सुरक्षा बलों की पीएम मोदी की सराहना INS विक्रांत पर नेवी के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जवानों को दीवाली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों की बहादुरी और पक्के इरादे की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि इन जवानों के कारण ही देश ने माओवादी आतंकवाद को खत्म करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।