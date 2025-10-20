Language
    'INS विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद गायब कर दी थी', पीएम मोदी ने सुनाया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा किस्सा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई देश इन्हें खरीदने के इच्छुक हैं। पीएम मोदी ने भारत को रक्षा निर्यात में शीर्ष पर लाने का लक्ष्य बताया और सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को 21वीं सदी के भारत का प्रतीक बताया।

    Hero Image

    पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाया दीवाली का त्योहार। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ इस साल की दीवाली मनाई। इस खास क्षण को पीएम मोदी ने एतिहासिक करार दिया और कहा कि आपके साथ दीवाली मनाना ये सौभाग्य की बात है।

    INS विक्रांत पर से जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश जैसे देश में बने मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई। पीएम ने कहा कि अब दुनिया के कई देश इन हथियारों को खरीदने के लिए इच्छा जता रहे हैं।

    ब्रम्होस का नाम सुनते ही हैरान होते हैं कई देश

    पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब कुछ लोग ब्रह्मोस का नाम सुनते हैं, तो उनके मन में डर पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बताया कि वर्तमान की एनडीए सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनाना है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से हमारे शिपयार्ड ने 40 से अधिक वॉरशिप और सबमरीन बनाए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल INS विक्रांत पर बिताई रात को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने देखा कि आप सब कितनी एनर्जी और जोश से भरे हुए थे। जब मैंने कल आपको देशभक्ति के गाने गाते हुए देखा, और जिस तरह से आपने अपने गानों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, कोई भी शब्द उस अनुभव को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता जो एक जवान युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महसूस करता है।

    सुरक्षा बलों की पीएम मोदी की सराहना

    INS विक्रांत पर नेवी के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जवानों को दीवाली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों की बहादुरी और पक्के इरादे की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि इन जवानों के कारण ही देश ने माओवादी आतंकवाद को खत्म करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।

    INS भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत

    पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि INS विक्रांत सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि  INS विक्रांत भारत की सेना की क्षमता को दिखाता है और आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। आगे अपने संबोधन में कहा कि तीनों सेनाओं के बीच ज़बरदस्त तालमेल ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 

