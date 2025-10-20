Language
    देशभर में आज मनाई जाएगी दीवाली... क्या है शुभ मुहूर्त, क्या बरतें सावधानी? हर सवाल का जवाब

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    आज पूरे देश में दीवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की अनुमति है। दीवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन के कुछ नियम बताए गए हैं। हिमाचल में बसों के संचालन में बदलाव किया गया है, और उल्लुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली में ग्रेप 2 लागू किया गया है।

    दीवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में आज धूमधाम से दीवाली मनाई जा रही है। इस साल कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर को शुरू होकर 21 अक्टूबर को समाप्त होगी, इसलिए दीवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दीवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

    इस साल दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दे दी है। दीवाली एक ऐसा त्योहार है, जो भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता।

    भारत के अलावा ये देश मनाते हैं दीवाली

    भारत में दीवाली पांच दिनों तक चलने वाला एक विशाल उत्सव है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। नेपाल में दीवाली को 'तिहार' के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका और मॉरीशस के लोग इस त्योहार को बड़े ही धूम-धाम से मनाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो और गुयाना कैरेबियन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी भारतीय आबादी होने के कारण दीवाली बड़े पैमाने पर मनाई जाती है।

    कब है दीवाली पूजा का शुभ मुहूर्त?

    दीवाली पर पूजा के लिए शुभ समय संध्याकाल में 07 बजकर 08 मिनट से लेकर 08 बजकर 18 मिनट तक है। प्रदोष काल में पूजा के लिए शुभ समय शाम 05 बजकर 46 मिनट से लेकर 08 बजकर 18 मिनट तक है। इसके साथ ही वृषभ काल में पूजा के लिए शुभ समय शाम 07 बजकर 08 मिनट से लेकर 09 बजकर 03 मिनट तक है। इसके अलावा, निशिता काल में देवी मां लक्ष्मी की पूजा का समय रात 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 31 मिनट तक है। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर देवी मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं।

    दीपावली पूजन के नियम

    पूजा से पहले पूरे घर की साफ-सफाई करें, विशेषकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की नई प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रहे कि गणेश जी लक्ष्मी जी के दाईं ओर हों। चावल या गेहूं के ऊपर एक मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। पूजा से पहले घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दीये जलाएं।

    हिमाचल में नहीं चलेंगी बसें

    हिमाचल प्रदेश में दीवाली के दिन शाम से राजधानी शिमला सहित सभी बस अड्डों से 5 बजे के बाद एचआरटीसी बसें लोकल रूटों पर नहीं चलेगी। शाम को सात के बाद निजी बसों के पहिए भी थम जाएंगे। यह फैसला शहर में लक्ष्मी पूजा के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। एचआरटीसी अधिकारियों के अनुसार शाम तक सभी रूटों की बसें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचा दी जाएंगी, ताकि ड्राइवर व कंडक्टर भी त्योहार अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें।

    उल्लुओं पर मंडराता है खतरा

    कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगलों में उल्लुओं की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। कार्बेट व वन विभागों में रेंज के स्टाफ को गश्त तेज करने व उल्लुओं की मौजूदगी वाली जगह में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल दीपावली पर कुछ लोग अंधविश्वास के चलते उल्लू की बलि देकर कई तरह के अनुष्ठान कर अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। उल्लू भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के तहत संरक्षित प्रजाति का पक्षी घोषित है। इसके शिकार में पकड़े जाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।

    पूजा में क्या बरतें सावधानी?

    विद्वानों के अनुसार, दीपावली पर लक्ष्मी, गणेश व कुबेर के पूजन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध व सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लक्ष्मी, गणेश व कुबेर की मूर्ति को रखकर उसमें मौली बांधे। फिर चौकी पर छह चौमुखे व 26 छोटे घी के दीपक जलाएं। इसके बाद देवताओं को गंगाजल से स्नान कराने के बाद रोली, अक्षत, मिष्ठान, धूप, धान का लावा, मधु, सफेद मेवा, दीप आदि अर्पित करें।

    स्पेशल ट्रेनें खाली

    दीवाली पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रहकर जीवनयापन करने वाले लोग अपने गांव लौट जाते हैं। ट्रेन ऐसे लोगों के लिए सबसे सुलभ साधन है। लेकिन दीवाली तो छोड़िए, किसी भी त्योहार पर महीनों तक ट्रेन की टिकटें नहीं मिल पाती हैं। इस असुविधा से बचने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन फिर भी यात्री नियमित ट्रेनों पर तरजीह देते हैं। पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली अधिकांश नियमित ट्रेनों में अगले एक माह तक सीटे फुल दिखाई दे रही है, जबकि स्‍पेशल ट्रेनों में सीटें खाली जा रही हैं।

    दीवाली से पहले ग्रेप 2 लागू

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही ग्रैप-GRAP का दूसरा चरण (बहुत खराब, एक्यूआई 301-400) रविवार की शाम को लागू कर दिया गया। आशंका यही है कि इसी रफ्तार से प्रदूषण यदि बढ़ता रहा तो जल्द ही ग्रेप का तीसरा चरण भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली का AQI आज सुबह से बढ़ रहा है और दोपहर 4 बजे 296, जबकि शाम 7 बजे 302 दर्ज किया गया। आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमान ने भी आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और खराबी की चेतावनी दी है।

    प्रियजनों के भेजें ये संदेश

    दीवाली पर अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को आप ये संदेश भेज सकते हैं:

    1. सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए
    दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए
    खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
    आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

    2. दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो
    आपके घर में लक्ष्मी का वास हो
    सभी दुख-दर्द आपसे दूर हो जाएं
    और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए.
    दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

    3. सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,
    बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,
    ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।
    दीपावली की शुभकामनाएं

    4. लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
    सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
    जीवन में आएं खुशियां अपार
    शुभकामना करो हमारी स्वीकार.
    दीवाली की शुभकामनाएं

    5. लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले
    घर में सुख-समृद्धि और
    खुशियां ही खुशियां रहें
    हैप्पी दिवाली 2025