    पुतिन के 73वें बर्थडे पर PM मोदी ने किया फोन, दोनों के बीच क्या हुई बातचीत?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-रूस के संबंधों को और मजबूत करने तथा रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

    पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को किया फोन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। वहीं, बीते दिन रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने पर विचार किया।

    दरअसल मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 73वां जन्मदिन था। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए अच्छी सेहत और लगातार सफलता हासिल करने की प्रार्थना की।

    रूस ने जारी किया बयान

    रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बयान जारी करते हुए बताया, "व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उन्हें मुबारकबाद दी। दोनों नेता भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम पर पहुंचाने के पक्षधर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के आगामी भारत दौरे की तैयारियों पर भी बातचीत की।"

    इस बयान के अनुसार,

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर कहा कि दिसंबर में होने वाली 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में वो राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं।

    पुतिन ने क्या कहा?

    रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति अपना रहा है। खासकर आर्थिक क्षेत्र में भारत के परिणाम शानदार हैं। सबसे अधिक विकास दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

