पुतिन के 73वें बर्थडे पर PM मोदी ने किया फोन, दोनों के बीच क्या हुई बातचीत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। वहीं, बीते दिन रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने पर विचार किया।

दरअसल मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 73वां जन्मदिन था। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए अच्छी सेहत और लगातार सफलता हासिल करने की प्रार्थना की। रूस ने जारी किया बयान रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बयान जारी करते हुए बताया, "व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उन्हें मुबारकबाद दी। दोनों नेता भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम पर पहुंचाने के पक्षधर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के आगामी भारत दौरे की तैयारियों पर भी बातचीत की।"